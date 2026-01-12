Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

CSGT Hà Nội triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Đại hội XIV của Đảng

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phòng CSGT Hà Nội đã triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất...

csgt-hn.jpg

Ngày 12/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai phương án tổng thể, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), dẫn đoàn và xếp xe phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 25/1, tại Hà Nội.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự Đại hội, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp bảo đảm TTATGT, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, không chỉ tại khu vực tổ chức Đại hội mà trên phạm vi toàn thành phố.

Chủ động xây dựng phương án tổng thể; tổ chức khảo sát thực địa, đánh giá toàn diện tình hình giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các sở, ban, ngành Thành phố nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của Đại hội.

Công tác chuẩn bị được triển khai kỹ lưỡng, từ xác định đối tượng, địa bàn cần bảo vệ đến phương án bố trí lực lượng theo từng vòng, từng khu vực, từng thời điểm. Đặc biệt chú trọng các địa điểm trọng yếu như nơi tổ chức Đại hội, các địa điểm ăn, nghỉ của đại biểu, các tuyến đường dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội. Nội dung phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các sở, ban, ngành Thành phố và lực lượng tại cơ sở cũng được Phòng CSGT chuẩn bị đồng bộ, chặt chẽ.

thieu-tuong-ky.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quy mô lớn, phạm vi triển khai rộng, với nhiều hoạt động tập trung, do đó yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự đặt ra rất cao, rất khẩn trương và tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch và chủ động điều chỉnh phương án phù hợp với tình hình thực tế; Công tác tuyên truyền về phương án phân luồng giao thông cần được thực hiện sớm, công khai, rõ ràng để Nhân dân nắm bắt, chủ động lựa chọn lộ trình.

Việc phân luồng, dẫn đón các đoàn phải được tổ chức khoa học, bài bản, nhuần nhuyễn, bảo đảm giao thông thông suốt nhưng hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động Nhân dân cùng tham gia bảo vệ sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

"Triển khai phương án lần này là dấu mốc chuyển trạng thái của toàn lực lượng sang chế độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất; mỗi cán bộ, chiến sĩ phải coi đây là danh dự, trách nhiệm lớn lao, triển khai nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao nhất, không để xảy ra sơ hở, thiếu sót" - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, lễ tiết, tác phong; phát huy truyền thống Công an Thủ đô; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an chính quy, tận tụy, gần gũi, thân thiện trong mắt Nhân dân và bạn bè quốc tế.

dai-ta-nghia.jpg
Đại tá Trần Đình Nghĩa

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT khẳng định toàn lực lượng CSGT Hà Nội sẽ phát huy cao độ tinh thần chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, đoàn kết, quyết tâm cụ thể hóa các chỉ đạo thành hành động thiết thực, triển khai hiệu quả các phương án, góp phần bảo đảm tuyệt đối TTATGT, phục vụ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thanh Hà
#Bảo đảm an ninh Đại hội XIV của Đảng #Chống ùn tắc giao thông trong sự kiện chính trị #Phối hợp lực lượng công an và quốc phòng #Triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự #Tăng cường công tác tuyên truyền phân luồng giao thông #Chính sách và chỉ đạo của lãnh đạo công an Hà Nội #Tác phong #lễ tiết #trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ #Diễn tập xử lý tình huống khẩn cấp #Vai trò của lực lượng cảnh sát giao thông trong sự kiện lớn #Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi #tận tụy

Xem thêm

Cùng chuyên mục