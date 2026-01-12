CSGT Hà Nội triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Đại hội XIV của Đảng

TPO - Phòng CSGT Hà Nội đã triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất...

Ngày 12/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai phương án tổng thể, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), dẫn đoàn và xếp xe phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 25/1, tại Hà Nội.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự Đại hội, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp bảo đảm TTATGT, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, không chỉ tại khu vực tổ chức Đại hội mà trên phạm vi toàn thành phố.

Chủ động xây dựng phương án tổng thể; tổ chức khảo sát thực địa, đánh giá toàn diện tình hình giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các sở, ban, ngành Thành phố nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của Đại hội.

Công tác chuẩn bị được triển khai kỹ lưỡng, từ xác định đối tượng, địa bàn cần bảo vệ đến phương án bố trí lực lượng theo từng vòng, từng khu vực, từng thời điểm. Đặc biệt chú trọng các địa điểm trọng yếu như nơi tổ chức Đại hội, các địa điểm ăn, nghỉ của đại biểu, các tuyến đường dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội. Nội dung phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các sở, ban, ngành Thành phố và lực lượng tại cơ sở cũng được Phòng CSGT chuẩn bị đồng bộ, chặt chẽ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quy mô lớn, phạm vi triển khai rộng, với nhiều hoạt động tập trung, do đó yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự đặt ra rất cao, rất khẩn trương và tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch và chủ động điều chỉnh phương án phù hợp với tình hình thực tế; Công tác tuyên truyền về phương án phân luồng giao thông cần được thực hiện sớm, công khai, rõ ràng để Nhân dân nắm bắt, chủ động lựa chọn lộ trình.

Việc phân luồng, dẫn đón các đoàn phải được tổ chức khoa học, bài bản, nhuần nhuyễn, bảo đảm giao thông thông suốt nhưng hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động Nhân dân cùng tham gia bảo vệ sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

"Triển khai phương án lần này là dấu mốc chuyển trạng thái của toàn lực lượng sang chế độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất; mỗi cán bộ, chiến sĩ phải coi đây là danh dự, trách nhiệm lớn lao, triển khai nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao nhất, không để xảy ra sơ hở, thiếu sót" - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, lễ tiết, tác phong; phát huy truyền thống Công an Thủ đô; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an chính quy, tận tụy, gần gũi, thân thiện trong mắt Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Đại tá Trần Đình Nghĩa

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT khẳng định toàn lực lượng CSGT Hà Nội sẽ phát huy cao độ tinh thần chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, đoàn kết, quyết tâm cụ thể hóa các chỉ đạo thành hành động thiết thực, triển khai hiệu quả các phương án, góp phần bảo đảm tuyệt đối TTATGT, phục vụ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.