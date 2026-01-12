Xử phạt người vào fanpage của Lê Trung Khoa viết bình luận sai sự thật, xuyên tạc về lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TPO - Người bình luận có nội dung sai sự thật, xuyên tạc về lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại bài được đăng tải trên trang fanpage Facebook do đối tượng phản động Lê Trung Khoa tạo lập nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam, vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng xử phạt.

Ngày 12/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.H (sinh năm 1988, trú xã Gò Nổi, TP. Đà Nẵng) 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng làm việc đối với N.V. H

Trước đó, ông H.N.V đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xuyên tạc về lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phần bình luận của bài được đăng tải trên trang fanpage Facebook do đối tượng phản động Lê Trung Khoa tạo lập nhằm chống phá nhà nước Việt Nam.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã phối hợp Công an xã Gò Nổi mời ông N.V.H làm việc. Tại cơ quan Công an, ông H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, thừa nhận do suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã đăng tải nội dung vi phạm nêu trên. Ông H. tự nguyện xin gỡ bỏ ngay lập tức nội dung bài viết sai phạm nêu trên, cam kết không tái phạm và đăng bài đính chính xin lỗi cộng đồng mạng xã hội, đồng thời chấp hành nghiêm túc quyết định xử lý của cơ quan Công an.

Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt của ông N.V.H đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Phòng An ninh Chính trị nội bộ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.H 7,5 triệu đồng.