Tây Ninh: Xử phạt trường hợp chia sẻ thông tin xuyên tạc từ Lê Trung Khoa

TPO - Chia sẻ các nội dung có tính chất xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức từ đối tượng Lê Trung Khoa, một người đàn ông ở Tây Ninh đã bị cơ quan công an xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Ngày 10/1, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của ông N.A.H. (trú tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) thường xuyên chia sẻ, tán phát các video clip từ kênh của đối tượng Lê Trung Khoa (đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù) và từ trang “Thời báo...” của đối tượng này.

Ông N.A.H làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Kết quả xác minh cho thấy, các nội dung mà ông H. đăng tải đều mang tính chất xuyên tạc sự thật, xúc phạm uy tín của các cơ quan Nhà nước, đồng thời bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của các cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Những hành vi này vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng.

Căn cứ mức độ vi phạm, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông N.A.H. số tiền 7,5 triệu đồng.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách tỉnh táo, có trách nhiệm. Trước khi đăng tải, bình luận hay chia sẻ bất kỳ thông tin nào, người dùng cần kiểm chứng độ chính xác, tránh vô tình tiếp tay cho việc lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc.

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh Tây Ninh khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý không gian mạng, kiên quyết xử lý các hành vi phát tán thông tin giả mạo, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và niềm tin của nhân dân.