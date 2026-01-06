Xử lý nhiều trường hợp chia sẻ bài viết của Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

TPO - Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, phản động từ các trang của đối tượng phản động như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài... tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngày 6/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện 7 cá nhân sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ các bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, được đăng tải từ hệ thống trang mạng của các đối tượng phản động như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài.

Các bị can Nguyễn Văn Đài (trái) và Lê Trung Khoa.

Làm việc với cơ quan công an, các trường hợp liên quan đều thừa nhận hành vi vi phạm, cho rằng do thiếu hiểu biết pháp luật, nhận thức hạn chế khi sử dụng mạng xã hội nên đã vô tình chia sẻ các bài viết từ những trang phản động, qua đó tiếp tay cho hoạt động tuyên truyền chống phá của các đối tượng xấu.

Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, giải thích và giáo dục pháp luật, toàn bộ các trường hợp trên đã nhận thức rõ sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết vi phạm, đồng thời cam kết không tiếp tục đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, sai sự thật, cũng như các nội dung liên quan đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân phản động.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, bên cạnh việc xác minh, làm rõ và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm rõ âm mưu, thủ đoạn và phương thức hoạt động của các đối tượng phản động trong việc lợi dụng mạng xã hội để lan truyền thông tin xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Các nội dung tuyên truyền được triển khai rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, từ đó chủ động phòng ngừa, đấu tranh và kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần tỉnh táo, chọn lọc thông tin, chỉ tiếp nhận và chia sẻ từ các nguồn chính thống, đáng tin cậy; tuyệt đối không chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền các nội dung chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các thông tin có dấu hiệu xuyên tạc, kích động, chống phá.