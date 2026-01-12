Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đột kích 4 spa ở phố Tây, lộ đường dây chứa mại dâm

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an TPHCM vừa đồng loạt kiểm tra 4 cơ sở spa, massage trên các tuyến đường Đề Thám, Bùi Viện và Phạm Ngũ Lão (khu Phố Tây), qua đó phát hiện và triệt phá một đường dây chứa mại dâm hoạt động tinh vi, có tổ chức.

Ngày 12/1, các cơ quan chức năng của TPHCM đang tiếp tục xử lý vụ triệt phá đường dây chứa mại dâm quy mô lớn núp bóng các cơ sở spa tại địa bàn trung tâm.

614200704-122157532076826552-465950888528186595-n.jpg
Công an đọc lệnh bắt các đối tượng liên quan đến vụ án.

Trước đó, qua điều tra nắm tình hình, cơ quan công an xác định C.T.B.Phượng (SN 1972) là người cầm đầu, điều hành nhiều cơ sở spa núp bóng dịch vụ làm đẹp để tổ chức hoạt động mua bán dâm. Đối tượng phân công người quản lý, thu ngân, thu tiền vé, nhận thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản.

Tối 23/12/2025, Công an phường Bến Thành đã đồng loạt kiểm tra 4 cơ sở spa, massage trên các tuyến đường Đề Thám, Bùi Viện và Phạm Ngũ Lão, qua đó phát hiện và triệt phá một đường dây chứa mại dâm hoạt động tinh vi, có tổ chức.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, trong đó có khách là người nước ngoài; đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách và tiền liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Hiện các đối tượng liên quan đã bị xử lý theo quy định pháp luật. Vụ việc góp phần giữ gìn an ninh trật tự, làm trong sạch địa bàn du lịch trung tâm TP.HCM.

Nguyễn Dũng
#mại dâm #spa #TP.HCM #phố Tây #công an #TPHCM #đề Thám #phạm Ngũ Lão #bùi Viện #Công an TPHCM #Bến Thành

Xem thêm

Cùng chuyên mục