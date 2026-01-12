Bắt giữ đối tượng lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

TPO - Hồ Thị Hải (SN 1981, trú tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) bị bắt về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ngày 12/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét chỗ ở của đối tượng Hồ Thị Hải (SN 1981, trú tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An).

Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với bị can.

Hồ Thị Hải bị bắt về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Quá trình khám xét, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi vi phạm của đối tượng. Bước đầu, đối tượng Hồ Thị Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối tượng Hồ Thị Hải.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.