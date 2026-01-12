Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt giữ đối tượng lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hồ Thị Hải (SN 1981, trú tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) bị bắt về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ngày 12/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét chỗ ở của đối tượng Hồ Thị Hải (SN 1981, trú tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An).

images2076952-1.jpg
Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với bị can.

Hồ Thị Hải bị bắt về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Quá trình khám xét, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi vi phạm của đối tượng. Bước đầu, đối tượng Hồ Thị Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

images2076953-11.jpg
Đối tượng Hồ Thị Hải.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Thu Hiền
#Nghệ An #Hồ Thị Hải #tự do dân chủ #khởi tố #bắt giữ #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục