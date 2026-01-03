Bắt giữ trợ thủ đắc lực của ‘hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải

TPO - Trong số 41 người vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ vì liên quan đến đường dây giải cứu người ở Campuchia có YouTuber Trần Văn Công, chủ kênh “Công Trần TV” với hơn 539.000 người đăng ký trên YouTube. Công bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động hỗ trợ “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải trong việc giải cứu, chuộc người từ Campuchia nhằm trục lợi bất chính.

Theo kết quả điều tra, Trần Văn Công bị khởi tố về các tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Clip Công an TPHCM khởi tố các đối tượng liên quan đến vụ án. Nguồn C.A

Dù không trực tiếp nhận tiền chuộc từ gia đình các nạn nhân, Công được xác định là “cánh tay phải” đắc lực, tham gia dàn dựng, quảng bá hình ảnh và nội dung cho nhóm “hiệp sĩ đường phố” trên mạng xã hội, từ đó thu lợi lớn từ doanh thu quảng cáo trên các nền tảng số.

Ban đầu, Trần Văn Công hoạt động trên mạng xã hội với nội dung thiện nguyện, hỗ trợ tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, vài năm gần đây, Công phối hợp cùng Nguyễn Thanh Hải, tự xưng “hiệp sĩ đường phố”, triển khai nhiều vụ giải cứu – chuộc người từ Campuchia, trong đó đối tượng này trực tiếp dẫn dắt hành trình xuất cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch và tham gia tăng giá tiền chuộc để trục lợi.

Công Trần TV có hơn 539.000 người đăng ký trên YouTube.

Số tiền thu được sau đó được chia lại cho các thành viên nhóm. Các clip ghi lại quá trình “giải cứu” cũng được đăng tải nhằm thu hút lượt tương tác và quảng cáo.

Cơ quan điều tra cũng xác định nhóm của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã sử dụng danh nghĩa giải cứu để tiếp cận, giải quyết các vụ tranh chấp nợ nần, tình – tiền rồi đăng tải hình ảnh, clip trấn áp người khác lên mạng xã hội, xâm phạm quyền riêng tư, gây bức xúc dư luận.

Trần Văn Công (áo xám) và“hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (áo trắng) đứng cạnh nhau tại cơ quan công an.

Riêng hoạt động giải cứu người ở Campuchia, Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.

Trần Văn Công làm việc với công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng, trong đó có Nguyễn Thanh Hải và Lê Văn Thành về các hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời kêu gọi những ai là nạn nhân của nhóm này sớm trình báo để phục vụ công tác điều tra.