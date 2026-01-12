Vụ bê bối thực phẩm bẩn tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long: Đầu mối quản lý Nhà nước là cơ quan nào?

TPO - Mặc dù Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã bị bắt, song Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị cần làm rõ đầu mối quản lý Nhà nước là cơ quan nào, chịu trách nhiệm thế nào?

Bất chấp và coi thường tính mạng người dân

Sáng 12/1, thảo luận tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề cập đến vụ việc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt lợn dương tính với virus tả lợn châu Phi để chế biến thành phẩm và đưa ra thị trường.

Theo bà, sự việc này có ảnh hưởng rất lớn, trên phạm vi toàn quốc, cảnh báo mức rất cao trong an toàn thực phẩm. Vụ việc thể hiện tính bất chấp của nhãn hàng rất lớn, rất nổi tiếng, rất phổ biến, coi thường tính mạng của người dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: QH

“Bản thân gia đình tôi cũng sử dụng đồ hộp này rất nhiều như thịt lợn đóng hộp, sốt cà chua, thịt bò hầm, pate... Chúng tôi thấy rất lo lắng", bà Nguyễn Thanh Hải bày tỏ, đồng thời cho rằng, giá trị thương hiệu của các sản phẩm thuộc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long rất lớn nhưng họ vẫn bất chấp vi phạm.

Tại phiên họp, bà Nguyễn Thanh Hải viện dẫn kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành năm 2018 quy định tất cả lợn nhiễm bệnh phải được tiêu hủy.

Tại sao lợn dịch không bị tiêu hủy?

Bà Hải đặt vấn đề: Vừa qua có hiện tượng che giấu dịch bệnh hay không, vấn đề quản lý tiêu hủy như thế nào? Bước đầu cơ quan công an nhận định đây là đường dây khép kín từ việc thu mua, vận chuyển, chế biến... Tuy nhiên vấn đề đặt ra là tại sao những con lợn này không được tiêu hủy, quá trình diễn biến thế nào, quản lý Nhà nước ra sao?

Mặc dù Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã bị bắt, song bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị cần làm rõ đầu mối quản lý Nhà nước là cơ quan nào, chịu trách nhiệm thế nào.

Công tác tổ chức trong một số khâu có hạn chế, có lỗ hổng, có tiêu cực. Hiện tượng này là 'con sâu làm rầu nồi canh' nhưng người dân sẽ mất lòng tin vào thị trường sản phẩm, đặc biệt là đồ hộp, sản phẩm chế biến sẵn”, bà Hải nói.