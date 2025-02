Truy tố ‘Osin Huy Duc’ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ

TPO - Trong thời gian từ năm 2015 - 2024, ông Trương Huy San đã tự thu thập thông tin, tài liệu, soạn thảo và đăng trên Facebook cá nhân “Truong Huy San (Osin Huy Duc)” nhiều bài viết, trong đó có 13 bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 12/2, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trương Huy San (SN 1961, trú tại phường 14, quận 3, TPHCM) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án này tới TAND TP Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử theo thẩm quyền.

Các bài viết này có số lượng tương tác, bình luận, chia sẻ lớn, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, nên cần thiết xử lý theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra, ông Trương Huy San khai nguồn thông tin để viết bài do bị can tự thu thập, tự đánh giá. Bị can nhận thức được nội dung 13 bài viết này có gây ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của một số tổ chức, cá nhân, nhưng không có ý đồ chống Đảng, chống nhà nước.

Ông Trương Huy San bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 8/6, thời điểm đó, Bộ Công an phát thông báo Cơ quan điều tra cũng xác định, ông này có hành vi vi phạm pháp luật khi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để đăng tải các bài viết trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến các tổ chức và cá nhân.