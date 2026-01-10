Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Giới thiệu Bộ trưởng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Minh Đức
TPO - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, cùng Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và 2 cán bộ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Giới thiệu 4 nhân sự theo đúng cơ cấu, phân bổ

Chiều 10/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với các nhân sự được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

1.jpg
119/119 cử tri có mặt biểu quyết đồng ý giới thiệu ứng cử ĐBQH đối với 4 đồng chí, đạt tỷ lệ 100%. Ảnh: CAND.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan Trung ương, gồm: bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Dương Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử ĐBQH khóa XVI và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI, Bộ Công an được phân bổ giới thiệu 3 đại biểu.

Ngoài ra, Bộ Công an được bố trí thêm 1 cơ cấu đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Như vậy, tổng số nhân sự được Bộ Công an giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI là 4 người.

2.jpg
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAND.

Trên cơ sở phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và kết quả hội nghị lãnh đạo Bộ Công an, 100% đại biểu thống nhất giới thiệu danh sách 4 nhân sự để lấy ý kiến cử tri nơi công tác, gồm: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quốc Hùng,Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp; Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, nhân sự dự kiến bố trí làm ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã thông qua các tiêu chuẩn của ĐBQH và những trường hợp không đủ điều kiện ứng cử theo Luật Tổ chức Quốc hội. Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Thư ký hội nghị, trình bày tóm tắt tiểu sử của 4 nhân sự được giới thiệu.

Trách nhiệm lớn, kỳ vọng cao

Thay mặt các nhân sự được giới thiệu, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cử tri cơ quan Bộ đã tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI.

3.jpg
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAND.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, việc được giới thiệu ứng cử và nếu được bầu làm ĐBQH là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm chính trị nặng nề trước Đảng, Nhà nước và cử tri. Các ứng viên cam kết nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân và phản ánh đầy đủ, kịp thời ý chí, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội.

Đại diện đơn vị có cán bộ được giới thiệu ứng cử, Thiếu tướng Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, khẳng định việc giới thiệu đồng chí Nguyễn Trung Kiên không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là niềm tự hào chung của Học viện. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, nếu được bầu, đồng chí sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cử tri và Quốc hội, đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và giáo dục, đào tạo.

5.jpg
Thiếu tướng Trịnh Ngọc Quyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAND.

Kết quả lấy ý kiến cho thấy, 119/119 cử tri có mặt biểu quyết đồng ý giới thiệu cả 4 nhân sự, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Cùng ngày, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XVI. Tại hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã tán thành danh sách 4 nhân sự trên. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương giao Cục Tổ chức cán bộ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định và thời hạn.

Minh Đức
