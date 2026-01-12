Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoa làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Thu Hiền
TPO - Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, được bổ nhiệm làm Giám đốc sở này.

Chiều 12/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 89/QĐ-UBND, ngày 12/1/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc bổ nhiệm Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. Thời gian giữ chức vụ 5 năm.

615071168-2776016482733525-8595533411595743408-n-1546.jpg
Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nguyễn Văn Khoa. Ảnh: T.Duy.

Ông Nguyễn Văn Khoa (SN 1977) có trình độ Tiến sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm Toán học, Lý luận chính trị cao cấp.

Ông có gần 27 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 17 năm công tác tại các trường THPT, trưởng thành từ giáo viên đến Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng; 3 năm (2016 - 2019) công tác với cương vị chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; 7 năm (từ năm 2019 đến nay) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở.

Trước đó, người tiền nhiệm là GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã được HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 35.

Tại Quyết định số 2769/QĐ-TTg ngày 20/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Thái Văn Thành.

