Ngành giáo dục Nghệ An lên tiếng về thông tin tuyển dụng giáo viên

Những ngày qua, trên một số trang mạng xã hội facebook đăng tải thông tin tổng hợp nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục cấp mầm non và THCS Nghệ An năm 2025. Các trang này cũng nhận cung cấp tài liệu ôn thi cho các giáo viên có nhu cầu tuyển dụng.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, thông tin tuyển dụng giáo viên được đăng tải trên các trang mạng xã hội là chưa chính xác. Hiện nay, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chưa có văn bản hướng dẫn về đơn vị tuyển dụng viên chức của ngành giáo dục. Do đó, tại thời điểm này, Nghệ An chưa có kế hoạch tuyển dụng giáo viên từ bậc mầm non đến THCS.

Bài đăng tuyển dụng trên mạng xã hội

“Hiện nay giáo viên Ngoại ngữ, Tin học ở các xã miền núi cao thiếu rất nhiều. Vì thế, nếu phân cấp quản lý, có chính sách tuyển dụng và tăng cường có thời hạn hoặc tuyển dụng công tác 5 năm ở vùng cao sẽ được bố trí về quê công tác sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên trong khi thiếu nguồn đào tạo tại chỗ. Bên cạnh đó, nếu điều tiết cân đối biên chế và giáo viên giữa các cấp học, cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh sẽ đảm bảo hiệu quả hoạt động có chất lượng, hạn chế lãng phí nguồn nhân lực trong toàn ngành”, ông Thành cho hay.

Năm học 2025 – 2026, tỉnh Nghệ An còn thiếu hơn 4.000 giáo viên ở bậc học mầm non và phổ thông mới đáp ứng đủ tỷ lệ giáo viên/lớp theo quy định. Trong đó, tình trạng thiếu giáo viên các môn năng khiếu (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Ngoại ngữ), các môn học mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp) diễn ra phổ biến ở nhiều nhà trường.

Nghệ An đang thiếu hơn 4.000 giáo viên

Đầu tháng 7 vừa qua, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT, các văn bản quy định có liên quan và tình hình thực tế của địa phương để xem xét phân công thẩm quyền thực hiện công tác nhân sự ngành GD&ĐT, kịp thời chuẩn bị cho năm học mới từ ngày 15/8.

Cần thống nhất công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, sử dụng, tuyển dụng, biệt phái giáo viên giữa các cơ sở giáo dục không cùng địa bàn xã.

Trước mắt, Sở GD&ĐT Nghệ An kiến nghị trong tháng 8/2025 tuyển dụng hết số biên chế được giao để bố trí vào các cơ sở giáo dục còn thiếu trầm trọng. Trong quá trình triển khai sẽ rà soát điều động các giáo viên biệt phái mà chưa hết thời gian biệt phái (do chuyển trả từ 1/7) trở lại đơn vị công tác trước đây.