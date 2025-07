Xúc động hình ảnh giáo viên vượt hàng trăm cây số, dốc lòng sẻ chia với vùng lũ

TPO - Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến 40 điểm trường và nhiều gia đình giáo viên ở Nghệ An bị thiệt hại nặng nề. Trong gian khó, nhiều giáo viên đã xung phong, tình nguyện vào vùng lũ giúp đỡ, sẻ chia cùng các đồng nghiệp.

Chung sức, đồng lòng

Những ngày qua, các xã miền Tây Nghệ An phải oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ. Nhiều ngôi nhà, trường học bị cuốn trôi, tài sản mất mát, đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn.

Giáo viên Trường mầm non Hưng Thịnh vượt hơn 100km đến với Trường Mầm non Chi Khê hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tại Trường Mầm non Chi Khê (xã Con Cuông), trận mưa lũ rạng sáng 23/7 đã khiến ngôi trường chìm trong biển nước. Toàn bộ đồ dùng học tập, bàn ghế, thiết bị dạy học đều bị hư hỏng hoặc cuốn trôi. Lũ rút, ngôi trường ngổn ngang bùn đất cao hơn 1m. Sân trường loang lổ, lớp học đầy bùn non. Dù đã được hỗ trợ nhưng ngôi trường vẫn còn nhiều khó khăn bởi tổng thiệt hại lên đến gần 1 tỷ đồng.

Thấu hiểu những khó khăn ấy, hơn 30 giáo viên Trường mầm non Hưng Thịnh (xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đã vượt hơn 100km để đến với Trường Mầm non Chi Khê hỗ trợ khắc phục. Không chỉ dọn dẹp bùn đất, vệ sinh sạch sẽ khuôn viên lớp học, các giáo viên còn quyên góp, ủng hộ đồng nghiệp vùng lũ.

 Ngôi trường ngổn ngang sau mưa lũ

Cô giáo Nguyễn Lan Anh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, dù chỉ mới chuyển sang chính quyền hai cấp, cơ cấu các trường học cũ ở Phòng GD&ĐT Hưng Nguyên đã thay đổi nhưng các trường mầm non Hưng Thịnh, Hưng Tây, Nguyễn Huệ, Hưng Mỹ (nay thuộc xã Hưng Nguyên) đã chủ động liên lạc với nhau và bàn các giải pháp để chung tay hỗ trợ các trường học bị thiệt hại do mưa lũ.

“Lên đây, thấy sự vất vả của giáo viên vùng cao, chúng tôi thực sự xúc động. Tôi tin rằng, với sự quyết tâm, sự chung sức, đồng lòng của chính quyền địa phương, của “trường giúp trường”, chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa yêu thương, vượt qua mọi khó khăn để sớm ổn định, sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất chào đón năm học mới”, cô Lan Anh chia sẻ.

Giáo viên Trường mầm non Hưng Thịnh quyên góp, ủng hộ Trường Mầm non Chi Khê

Ngành giáo dục Nghệ An đồng hành cùng nhà trường, giáo viên bị thiệt hại

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến 40 điểm trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng nề với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Đây là thiệt hại nhiều nhất trong vòng hơn 10 năm trở lại đây.

Chiều 30/7, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đã đến thăm và trao hỗ trợ cho một số giáo viên và nhà trường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên địa bàn xã Con Cuông.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An thăm hỏi, tặng quà cho giáo viên bị thiệt hại sau mưa lũ.

Đợt mưa lũ vừa qua, xã Con Cuông là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Riêng lĩnh vực giáo dục, có 3 trường học bị ngập sâu trong lũ gồm Trường Mầm non Chi Khê, Trường Mầm non 2 Trà Lân, Trường Tiểu học 2 Trà Lân. Ngoài ra, 61 gia đình giáo viên đang công tác tại nhiều trường học trên địa bàn cũng bị thiệt hại. Nhiều giáo viên có nhà và tài sản bị lũ cuốn trôi, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Tại Trường Mầm non Chi Khê, một trong những trường bị ảnh hưởng nặng nề, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành ghi nhận nỗ lực của tập thể nhà trường, mong muốn các thầy, cô giáo sớm vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

“Đợt lũ vừa qua khiến nhiều điểm trường bị ngập lụt, đất cát vùi lấp rất sâu nên công tác khắc phục sẽ còn kéo dài. Các thầy, cô động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn vào lúc này”, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An động viên.

Dịp này, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tình nguyện xuất quân hỗ trợ người dân vùng lũ.

Về những khó khăn khác như thiếu trang thiết bị dạy học, sửa chữa lại một số cơ sở vật chất bị hư hỏng, mất mát, ngành và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành để khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Dịp này, ngành giáo dục đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ 11 giáo viên (mỗi người 5 triệu đồng) bị thiệt hại trong trận mưa lũ lịch sử; trao hỗ trợ Trường Mầm non Chi Khê số tiền 50 triệu đồng.

Những ngày tới, ngành giáo dục sẽ tiếp tục đến một số trường và điểm trường tại các xã miền núi bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 3 để nắm bắt tình hình và sớm tìm giải pháp khôi phục, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2025 - 2026.

Cùng với các lực lượng Quân đội, Công an, hình ảnh những giáo viên lội bùn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả đã thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" của dân tộc.

Trước đó, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có lời kêu gọi, phát động toàn ngành ủng hộ cho các địa phương và các nhà trường trong công tác khắc phục bão lụt. Đến thời điểm này, toàn ngành đã huy động gần 1,5 tỷ đồng để ủng hộ cho các nhà trường bị thiệt hại.

Ngành cũng phát động nhiều trường học trên địa bàn tỉnh cử các đoàn giáo viên về với các xã miền núi để trực tiếp hỗ trợ giáo viên và người dân dọn dẹp, vệ sinh, khắc phục khó khăn sau bão số 3.