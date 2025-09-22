Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Nghệ An dừng triển khai vận động xã hội hóa giáo dục dưới mọi hình thức

Thu Hiền
TPO - Sở GD&ĐT Nghệ An chỉ đạo tạm dừng triển khai dưới mọi hình thức, sẽ xử lý nghiêm các trường học cố tình vi phạm.

Ngày 22/9, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường chưa phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý, năm học 2025 - 2026.

Đây là chỉ đạo mới nhất của Sở GD&ĐT Nghệ An nhằm ổn định trường lớp trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thời điểm đầu năm học, quy mô trường lớp, số lượng học sinh, phòng học và nhu cầu cơ sở vật chất chưa ổn định, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các cơ sở giáo dục chưa được phép tự ý vận động, thu nhận, hoặc triển khai các khoản tài trợ, đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào.

tp-43.jpg
Nghệ An tạm dừng triển khai vận động xã hội hóa giáo dục dưới mọi hình thức

Để kịp thời chấn chỉnh và xử lý dứt điểm các vụ việc thu, chi trái quy định trong các trường học, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các phòng, ban liên quan tại địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu, chi trong trường học. Về phía Sở, công tác thanh tra cũng sẽ được đẩy mạnh, kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân cố tình vi phạm, phổ biến sai chủ trương hoặc đặt ra các khoản thu trái quy định.

Trước đây, khoản thu xã hội hóa vốn được triển khai dưới hình thức tự nguyện, nhằm bổ sung cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Tuy nhiên, việc thực hiện luôn phải tuân thủ quy định: đối với các trường từ mầm non đến THCS, kế hoạch phải được UBND xã, phường phê duyệt; với bậc THPT và cơ sở trực thuộc, thẩm quyền phê duyệt thuộc Sở GD&ĐT.

Chỉ đạo của Sở GD&ĐT Nghệ An được đưa ra trong bối cảnh đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm ổn định trường lớp, hạn chế phát sinh tiêu cực, đảm bảo công tác thu chi trong giáo dục minh bạch, đúng quy định.

Thu Hiền
#Nghệ An #xã hội hóa giáo dục #trường lớp #thu chi #quy định giáo dục #chỉ đạo sở GD&ĐT #quản lý tài trợ

