Hướng dẫn thu chi cho năm học mới: Nghệ An ra yêu cầu nóng

TPO - Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu, những khoản thu dịch vụ và tự nguyện phải được thực hiện một cách công khai, minh bạch và không ép buộc.

Ngày 16/9, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đơn vị đã có hướng dẫn về công tác quản lý thu, chi năm học 2025 - 2026 tại các cơ sở giáo dục công lập.

Năm học 2025 - 2026, thực hiện Nghị định 238 của Chính phủ, học sinh trong cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sẽ được miễn học phí. Học sinh chỉ còn lại 2 khoản thu theo quy định, đó là Bảo hiểm y tế và khoản thu dịch vụ trong giữ xe đạp.

Ngoài các khoản thu theo quy định, một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường chỉ được phép thu trên cơ sở căn cứ nhu cầu của học sinh và được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, tình hình thực tế tại đơn vị.

Các khoản thu dịch vụ gồm: dạy học 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục; tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục công lập; chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các cơ sở giáo dục công lập vào các ngày nghỉ, ngày hè; các chương trình, hoạt động giáo dục tăng cường và các dịch vụ phục vụ học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2, xã Thiên Nhẫn, Nghệ An

Với các khoản thu - chi theo hình thức tự nguyện, có 3 khoản thu gồm tài trợ cho các cơ sở giáo dục (khoản thu xã hội hóa), kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và Quỹ đoàn, Quỹ đội.

Để việc thực hiện các khoản thu tài trợ cơ sở giáo dục đúng hiệu quả, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các nhà trường trước khi triển khai các trường phải đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, danh mục đầu tư, đời sống người dân trên địa bàn... để xây dựng kế hoạch vận động tài trợ.

Trước khi thu, kế hoạch triển khai phải được UBND xã, phường (đối với bậc mầm non đến THCS) và Sở GD&ĐT (các trường THPT và các cơ sở giáo dục khác trực thuộc) phê duyệt.

Tất cả các khoản thu phải được thông báo đầy đủ đến từng phụ huynh bằng văn bản hoặc niêm yết công khai tại trường, hoặc thông qua các hình thức khác, với nội dung rõ ràng về các khoản thu, mức thu, đối tượng, mục đích sử dụng và nội dung chi tiêu.

Các nhà trường cũng cần giãn thời gian thu, tránh thu gộp nhiều khoản tại cùng một thời điểm. Khuyến khích áp dụng chế độ miễn, giảm các khoản thu cho học sinh thuộc gia đình chính sách hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Để đảm bảo thu đúng, chi đúng, các nhà trường cũng cần xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ giữa nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản đóng góp tự nguyện. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện các khoản thu, chi trong đơn vị mình quản lý.