Chuyển hiệu trưởng bị tố thu chi sai quy định đi trường khác

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đã có quyết định điều động ông Lê Minh Quang – Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong (trước đây là Trường THPT Phan Ngọc Hiển, TP. Bạc Liêu cũ) về làm Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Đẩu, sau khi việc tố cáo ông chi tiêu sai quy định được xác minh là đúng.

Cùng với quyết định điều chuyển ông Lê Minh Quang đi trường khác, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau cũng có quyết định phân công thầy Dương Hải Đang - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong phụ trách điều hành hoạt động của trường từ ngày 12/9, cho đến khi có quyết định kiện toàn nhân sự hiệu trưởng.

Ông Lê Hoàng Dự - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau (ở giữa) trao quyết định về công tác cán bộ tại Trường THPT Lê Hồng Phong.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ông Lê Minh Quang – khi làm Hiệu trưởng Trường THPT Phan Ngọc Hiển bị giáo viên tố cáo 5 nội dung tới cấp thẩm quyền. Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu cũ vào cuộc xác minh, kết luận có 3 nội dung tố cáo đúng, 1 nội dung đúng một phần.

Cụ thể, một số nội dung được xác minh tố cáo đúng, như ông Quang không thực hiện đúng định mức tiết dạy/năm, nhưng vẫn nhận đầy đủ phụ cấp ưu đãi của nhà giáo trong 3 năm học từ 2021-2022 tới nay; cũng trong 3 năm học này, ông Quang chỉ đạo thu - chi tiền ôn thi tốt nghiệp THPT, tiền quỹ khuyến học sai quy định, sai hướng dẫn.

Sau đó, Hội đồng giáo viên Trường THPT Phan Ngọc Hiển thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm với ông Lê Minh Quang.