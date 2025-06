Nhờ xã hội hóa, phụ huynh không phải lo khan hiếm sách giáo khoa mỗi mùa tựu trường

Nhờ chủ trương triển khai nhiều bộ sách giáo khoa, phụ huynh không còn phải lo lắng chuyện khan hiếm sách mỗi dịp năm học mới.

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng đổi mới và phát triển, việc triển khai chủ trương “một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa” là một bước tiến quan trọng nhằm mở ra cơ hội lớn cho toàn xã hội trong việc lựa chọn. Thay vì coi sách giáo khoa là pháp lệnh như trước, giờ đây xã hội có thể chủ động tiếp cận, tham khảo và lựa chọn những bộ sách phù hợp.

Nhiều lựa chọn SGK phù hợp giáo viên, học sinh

Chị Nguyễn Thị Hạnh, cư trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) chia sẻ rằng chị luôn dành nhiều thời gian tìm hiểu và lựa chọn sách giáo khoa phù hợp cho con mình. Với chị, sách không chỉ là công cụ học tập của học sinh mà còn là tài liệu để cha mẹ tham khảo, đồng hành cùng con trong quá trình học.

Theo quan điểm của chị Hạnh, một cuốn sách tốt cần hội tụ đầy đủ các yếu tố như nội dung chính xác, dễ hiểu, phù hợp với độ tuổi. Thứ hai là hình thức trình bày khoa học, rõ ràng, dễ hiểu, cùng với đó là chất liệu giấy và chất lượng in ấn. “Trẻ nhỏ có đôi mắt còn yếu, nếu sách được in trên giấy quá mỏng, dễ bị lóa hay hình ảnh, màu sắc in không rõ nét, kém chất lượng thì lâu dài sẽ ảnh hưởng đến thị lực của các con”, chị Hạnh chia sẻ.

Theo chị Hạnh, việc có nhiều bộ sách cùng tồn tại giúp phụ huynh có thêm lựa chọn, thay vì bị ràng buộc bởi một nguồn sách duy nhất như trước đây. Khi tìm hiểu và so sánh cả 3 bộ với nhau, chị Hạnh nhận thấy sách giáo khoa Cánh Diều có nhiều ưu điểm nổi bật. Chị Hạnh đánh giá cao chất lượng giấy in của bộ Cánh Diều khi giấy dày, mịn, không bị chói lóa khi đọc dưới ánh sáng mạnh, điều này giúp giảm thiểu tình trạng mỏi mắt khi trẻ phải học trong thời gian dài. Đây là một yếu tố mà nhiều phụ huynh thường bỏ qua, nhưng theo chị lại rất quan trọng, nhất là với học sinh tiểu học – lứa tuổi có đôi mắt còn rất nhạy cảm và dễ tổn thương nếu tiếp xúc lâu với giấy in kém chất lượng hoặc hình ảnh in mờ, thiếu sắc nét.

Thứ hai, màu sắc và hình ảnh minh họa trong sách Cánh Diều được thiết kế sinh động, màu sắc tươi sáng, bố cục rõ ràng, giúp thu hút sự chú ý của trẻ, kích thích thị giác và làm tăng sự hứng thú trong học tập.

“Tôi thường xuyên học cùng con tại nhà nên có thể cảm nhận rõ sự khác biệt này. Khi sách có hình thức đẹp, rõ ràng, con cũng chăm chú học hơn, không bị xao nhãng hay mệt mỏi như khi học với sách in mờ hoặc chữ nhỏ,” chị Hạnh chia sẻ.

Chị Hạnh cũng đánh giá cao về tính sẵn có của sách giáo khoa trong thời gian gần đây. Hiện nay, ngay sau khi năm học cũ kết thúc, nhiều nhà sách đã chủ động trưng bày và cung cấp đầy đủ các bộ sách giáo khoa theo chương trình mới. Phụ huynh giờ đây có thể dễ dàng tìm mua trọn bộ sách cho con ngay trong kỳ nghỉ hè, không còn cảnh chờ đợi hay phải đi nhiều nơi mới gom đủ từng cuốn như trước.

Không còn cảnh tranh nhau từng cuốn sách

Đồng quan điểm, chị Đào Thanh Hương, hiện đang sinh sống tại phường Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội), cũng cho rằng việc triển khai nhiều bộ sách giáo khoa song song không chỉ là một chủ trương đúng đắn mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả học sinh và phụ huynh. “Trước kia, cứ đến mùa tựu trường là phụ huynh lại tất bật đi mua sách, có năm tôi phải chạy đến ba, bốn nhà sách vẫn không mua đủ bộ vì bị hết hàng. Có phụ huynh còn phải tranh giành từng cuốn, nhất là những môn ít tái bản hoặc số lượng in giới hạn,” chị Hương chia sẻ.

Tuy nhiên, từ khi chủ trương xã hội hóa sách giáo khoa được triển khai, các bộ sách được giới thiệu và phân phối rộng rãi hơn. Ngay sau khi năm học cũ kết thúc, nhà sách đã nhanh chóng trưng bày đầy đủ các bộ sách mới, tạo điều kiện để phụ huynh có thể chủ động mua sắm từ sớm, không còn rơi vào tình trạng gấp gáp hay khan hiếm như trước.

Chia sẻ cụ thể về cảm nhận đối với các bộ sách giáo khoa hiện hành, chị Hương cho biết chị đã tham khảo qua cả ba bộ sách và đặc biệt ấn tượng với bộ Cánh Diều. Theo chị, điểm nổi bật đầu tiên của bộ sách này chính là hình thức trình bày bắt mắt, nội dung rõ ràng và dễ tiếp cận. Các bài học được thiết kế sinh động, có nhiều hình ảnh minh họa gần gũi với thực tế, giúp học sinh – đặc biệt là các em nhỏ ở bậc tiểu học dễ dàng hiểu và ghi nhớ kiến thức.

“Tôi thấy sách Cánh Diều trình bày rất cuốn hút, màu sắc hài hòa, hình ảnh sắc nét, khiến con tôi học bài cũng hào hứng hơn, không còn cảm giác khô khan như trước,” chị Hương cho hay.

Bên cạnh đó, chị cũng đánh giá cao chất lượng in ấn của bộ sách này. Chị nhận xét giấy của sách rất dày, mịn, không bị lóa hay in mờ, giúp học sinh không bị mỏi mắt khi học trong thời gian dài. Dù giá sách có cao hơn một chút so với một số bộ khác, nhưng theo chị Hương, đây là một khoản đầu tư xứng đáng, bởi chất lượng sách tốt không chỉ hỗ trợ việc học mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe thị lực cho các em.

Chị Hương cũng bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, các bộ sách giáo khoa khác cũng sẽ tiếp tục cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh và kỳ vọng của phụ huynh.