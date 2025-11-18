Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê

Phùng Quang
TPO - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa huy động tối đa lực lượng để sớm thông tuyến đèo Khánh Lê nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Chiều tối 18/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đến hiện trường vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C, xã Nam Khánh Vĩnh) để kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến hiện trường đèo Khánh Lê.

Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa huy động tối đa nhân lực, phương tiện để sớm thông tuyến, đồng thời đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu. Các đơn vị thi công phải xây dựng phương án gia cố mái taluy âm, taluy dương, ngăn chặn nguy cơ tiếp tục sạt trượt. “Trước khi cho thông xe, phải rà soát toàn bộ các vị trí có nguy cơ mất an toàn, chỉ cho lưu thông khi điều kiện thực sự đảm bảo”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về giải pháp dài hạn, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh nghiên cứu và báo cáo Chính phủ phương án đầu tư tuyến cao tốc kết nối Khánh Hòa - Lâm Đồng, nhằm giảm phụ thuộc vào đèo Khánh Lê - nơi thường xuyên xảy ra sự cố mỗi khi mùa mưa đến. Ông cho biết Chính phủ đang chủ trương phát triển các tuyến cao tốc kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung, qua đó giảm rủi ro giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Ông Lê Thuận Đoàn - Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông Khánh Hòa, cho biết, trên đèo hiện còn bảy điểm sạt lở lớn. Mưa kéo dài khiến việc thu dọn rất khó khăn, trong khi nhiều tảng đá lớn treo lơ lửng trên cao có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Doanh nghiệp đã huy động hàng chục thiết bị cơ giới, máy múc, máy xúc để mở đường.

Một điểm sạt lở bít hết đường đi trên đèo Khánh Lê.

Trước đó, ngày 16/11, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực này, khiến một xe khách chở 32 người gặp nạn, làm 6 người chết và 19 người bị thương. Sạt lở khiến tuyến giao thông nối Khánh Hòa - Lâm Đồng bị tê liệt từ thời điểm đó đến nay.

Phùng Quang
