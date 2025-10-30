Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khánh Hòa trục xuất đối tượng nước ngoài có lệnh truy nã đỏ của Interpol

Phùng Quang
TPO - Omokeev Ulukbek (47 tuổi, quốc tịch Kyrgyz) là đối tượng "truy nã đỏ" của tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - Interpol đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa trục xuất khỏi nước ta.

Ngày 30/10, tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Phòng Cảnh sát Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành trục xuất đối tượng Omokeev Ulukbek (47 tuổi, quốc tịch Kyrgyz), là đối tượng "truy nã đỏ" của tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - Interpol.

Công an đọc lệnh trục xuất đối tượng Omokeev Ulukbek (áo đen). Ảnh: CACC.

Đối tượng Omokeev Ulukbek bị tổ chức Interpoltruy nã vào năm 2021 vì đã cùng một số đối tượng khác mua bán, vận chuyển số lượng lớn chất gây nghiện đến nước Đức. Tháng 6/2025, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện đối tượng này đang thường trú tại một căn hộ trên địa bàn phường Bắc Nha Trang có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra hành chính việc khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại cơ sở lưu trú mà đối tượng Omokeev Ulukbek ở, lực lượng công an phát hiện đối tượng sử dụng thị thực điện tử để nhập cảnh, có dấu hiệu khai không đúng sự thật để được cấp thị thực nhập cảnh vào Việt Nam.

Vì thế, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng về hành vi trên, đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung là trục xuất.

Phùng Quang
