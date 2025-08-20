Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phát hiện hai đối tượng truy nã trong số 11 người bị Campuchia trục xuất

Phạm Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong số 11 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất, bàn giao qua cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh), lực lượng chức năng phát hiện 2 người bị truy nã.

Ngày 20/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, trong quá trình sàng lọc 11 công dân do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao, lực lượng Biên phòng phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, bắt giữ hai người có lệnh truy nã.

Trước đó, chiều 19/8, tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát (xã Tân Lập), Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phối hợp Công an xã Tân Lập và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận 11 công dân Việt Nam.

Đây là những trường hợp cư trú, lao động trái phép tại Campuchia, bị cơ quan chức năng nước sở tại trục xuất và bàn giao.

Trong số 11 công dân, có 2 nữ và 9 nam, quê ở 9 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh, Gia Lai, Đồng Tháp, Phú Thọ, TPHCM, Sơn La, Thanh Hóa, Lâm Đồng và Vĩnh Long. Toàn bộ đều xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Sau khi tiếp nhận, Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát phối hợp với các đơn vị công an tiến hành rà soát, xác minh và phát hiện hai công dân có lệnh truy nã là:

Nguyễn Văn Sơn (34 tuổi, ngụ phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh), bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã.

img-3497.jpg
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh làm việc với Nguyễn Văn Sơn, người đang có lệnh truy nã của Công an tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: BĐBP

Trần Bá Nghĩa (38 tuổi, ngụ xã Long Đức, tỉnh Vĩnh Long), bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Vĩnh Long truy nã.

img-3498.jpg
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh làm việc với Trần Bá Nghĩa, người có lệnh truy nã của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: BĐBP

Lực lượng Biên phòng Tây Ninh đã bắt giữ, hoàn tất thủ tục bàn giao cho công an các địa phương xử lý theo quy định pháp luật.

Qua làm việc ban đầu, những người bị trục xuất đều khai nhận đã tìm việc làm qua mạng xã hội, sau đó tự nguyện xuất cảnh trái phép sang Campuchia và được đưa đến khu Osamach 01 (tỉnh Oddar Mean Cheay) làm việc cho các công ty lừa đảo trực tuyến.

Công việc chủ yếu là giả danh tình cảm trên ứng dụng hẹn hò, lôi kéo nạn nhân tham gia sàn chứng khoán hoặc cờ bạc trực tuyến nhằm chiếm đoạt tiền nạp.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp điều tra, xử lý.

Phạm Nguyễn
#Công dân Campuchia #Truy nã #Tây Ninh #Xuất cảnh trái phép #Lừa đảo trực tuyến #Biên phòng Tây Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục