Phát hiện hai đối tượng truy nã trong số 11 người bị Campuchia trục xuất

TPO - Trong số 11 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất, bàn giao qua cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh), lực lượng chức năng phát hiện 2 người bị truy nã.

Ngày 20/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, trong quá trình sàng lọc 11 công dân do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao, lực lượng Biên phòng phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, bắt giữ hai người có lệnh truy nã.

Trước đó, chiều 19/8, tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát (xã Tân Lập), Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phối hợp Công an xã Tân Lập và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận 11 công dân Việt Nam.

Đây là những trường hợp cư trú, lao động trái phép tại Campuchia, bị cơ quan chức năng nước sở tại trục xuất và bàn giao.

Trong số 11 công dân, có 2 nữ và 9 nam, quê ở 9 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh, Gia Lai, Đồng Tháp, Phú Thọ, TPHCM, Sơn La, Thanh Hóa, Lâm Đồng và Vĩnh Long. Toàn bộ đều xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Sau khi tiếp nhận, Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát phối hợp với các đơn vị công an tiến hành rà soát, xác minh và phát hiện hai công dân có lệnh truy nã là:

Nguyễn Văn Sơn (34 tuổi, ngụ phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh), bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh làm việc với Nguyễn Văn Sơn, người đang có lệnh truy nã của Công an tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: BĐBP

Trần Bá Nghĩa (38 tuổi, ngụ xã Long Đức, tỉnh Vĩnh Long), bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Vĩnh Long truy nã.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh làm việc với Trần Bá Nghĩa, người có lệnh truy nã của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: BĐBP

Lực lượng Biên phòng Tây Ninh đã bắt giữ, hoàn tất thủ tục bàn giao cho công an các địa phương xử lý theo quy định pháp luật.

Qua làm việc ban đầu, những người bị trục xuất đều khai nhận đã tìm việc làm qua mạng xã hội, sau đó tự nguyện xuất cảnh trái phép sang Campuchia và được đưa đến khu Osamach 01 (tỉnh Oddar Mean Cheay) làm việc cho các công ty lừa đảo trực tuyến.

Công việc chủ yếu là giả danh tình cảm trên ứng dụng hẹn hò, lôi kéo nạn nhân tham gia sàn chứng khoán hoặc cờ bạc trực tuyến nhằm chiếm đoạt tiền nạp.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp điều tra, xử lý.