Bác sĩ cấp khống 54 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội lĩnh 8 năm tù

TPO - Lợi dụng nhiệm vụ khám, chữa bệnh và được ký giấy chứng nhận, Võ Thế Hiển đã cấp khống 54 giấy chứng nhận cho 31 công nhân, trong đó trực tiếp ký 53 giấy. Giấy còn lại Hiển viết sẵn nội dung và nhờ bác sĩ Võ Văn Thừa ký.

TAND tỉnh Tây Ninh vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Thế Hiển (37 tuổi) và bị cáo Võ Văn Thừa (36 tuổi, cùng là bác sĩ, ngụ xã Vàm Cỏ) mức án lần lượt là 8 năm tù và 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội "Giả mạo trong công tác"

HĐXX xác định bị cáo Võ Thế Hiển đã lợi dụng nhiệm vụ được phân công, cấp khống 54 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Võ Thế Hiển là bác sĩ công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ (cũ), được phân công ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Lợi dụng nhiệm vụ khám, chữa bệnh và được ký cấp giấy chứng nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2022, Võ Thế Hiển đã cấp khống tổng cộng 54 giấy chứng nhận cho 31 công nhân để thu lợi bất chính. Trong đó, Võ Thế Hiển trực tiếp ký 53 giấy. Giấy còn lại Hiển viết sẵn nội dung và nhờ bác sĩ Võ Văn Thừa ký.

Những trường hợp được cấp giấy đều không đến Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ (cũ) để khám, chữa bệnh nhưng Võ Thế Hiển vẫn ký giấy chứng nhận để người lao động được nghỉ việc, không bị trừ tiền chuyên cần và được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Cơ quan điều tra xác định, Hiển thu lợi bất chính số tiền gần 6,4 triệu đồng. Mặc dù số tiền thu lợi bất chính không lớn nhưng hành vi của bị cáo đã gây thất thoát cho quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội số tiền hơn 26 triệu đồng.