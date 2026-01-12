Diện mạo hầm chui 778 tỷ đồng ở cửa ngõ Hà Nội trước ngày về đích

TPO - Dự án hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng (Hà Nội) hiện đã hoàn tất 90% khối lượng và đang trong giai đoạn 'chạy nước rút'. Với tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng, công trình trọng điểm này dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.