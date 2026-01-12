Diện mạo hầm chui 778 tỷ đồng ở cửa ngõ Hà Nội trước ngày về đích

TPO - Dự án hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng (Hà Nội) hiện đã hoàn tất 90% khối lượng và đang trong giai đoạn 'chạy nước rút'. Với tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng, công trình trọng điểm này dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tại đoạn đường dẫn vào hầm phía đường Kim Đồng đã cơ bản hoàn thiện, mặt đường được trải nhựa đường. Hệ thống lan can hai bên hầm chui và hệ thống thoát nước đã được lắp đặt. Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng có chiều dài hầm và đường dẫn 890 m theo hướng đường Vành đai 2,5, trong đó hầm kín dài 140 m, hầm hở dài 320 m.
Đoạn qua hầm mỗi chiều hai làn xe rộng 3,5 m/làn, đoạn ngoài hầm mỗi chiều 3 làn xe rộng 3,5 m/làn. Hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo giao thông, sơn kẻ đường và các hạng mục an toàn giao thông khác cũng đang được lắp đặt, hoàn thiện đồng bộ.
Hiện tại công nhân cùng máy móc hoạt động hết công suất tại khu vực hầm chui giao với đường sắt Bắc - Nam. Đơn vị thi công đang tất bật triển khai các hạng mục nền đường, đường ống ngầm và cống thoát nước...