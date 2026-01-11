Ùn tắc kéo dài trong ngày đầu tổ chức lại giao thông nút Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ

Từ ngày 10/1, Sở Xây dựng thực hiện phương án điều chỉnh, tổ chức lại giao thông tại nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ. Theo đó, trên đường Nguyễn Hữu Thọ về nút giao, thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông cho ô tô lưu thông một chiều từ đường Nguyễn Hữu Thọ ra Giải Phóng (trước đó xe ô tô lưu thông 2 chiều).

Trên đường Đại Từ (chạy song song và nằm cách đường Nguyễn Hữu Thọ khoảng 50 mét về phía nội thành), Sở Xây dựng điều chỉnh tổ chức giao thông ô tô một chiều đoạn theo hướng đường Giải Phóng đi đường Nguyễn Cảnh Dị.

Tại trung tâm nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ, thực hiện cấm các phương tiện ô tô rẽ trái từ Giải Phóng đi đường Nguyễn Hữu Thọ; điều chỉnh cho các phương tiện ô tô từ Giải Phóng đi Nguyễn Hữu Thọ theo hướng: Giải Phóng - điểm quay đầu tại số 1187 Giải Phóng - rẽ phải vào Đại Từ hoặc Nguyễn Hữu Thọ.

Chiều Nguyễn Hữu Thọ đi Giải Phóng, các phương tiện được phép rẽ trái từ Nguyễn Hữu Thọ đi Giải Phóng theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông (hiện nay ô tô đang bị cấm rẽ trái theo hướng này).