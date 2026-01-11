Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Ùn tắc kéo dài trong ngày đầu tổ chức lại giao thông nút Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ

Nhóm Phóng viên

TPO - Trong ngày đầu (10/1) tổ chức lại giao thông tại nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ đã xuất hiện một số bất cập, cùng với đó là lái xe chưa quen hướng đi mới nên ùn tắc giao thông đã xảy ra kéo dài.

tp-1.jpg
Trong ngày 10/1 ùn tắc giao thông xảy ra kéo dài trên đường Giải Phóng ở cả giờ cao điểm sáng và chiều, nhất là với chiều đường Giải Phóng - Ngọc Hồi.
tp-4-6256.jpg
Từ ngày 10/1, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện phương án phân luồng mới tại nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ, trong đó tại nút giao này cấm các loại xe ô tô từ đường Giải Phóng rẽ phải sang đường Nguyễn Hữu Thọ (hướng vào khu Linh Đàm).
tp-2.jpg
Việc cấm xe rẽ phải ở nút giao trên khiến xe từ đường Giải Phóng muốn đi hướng Linh Đàm phải rẽ ở phố Đại Từ (cách nút giao khoảng 50 mét). Do ngày đầu thực hiện, nhiều lái xe không biết để rẽ sớm nên ùn tắc kéo dài trên đường Giải Phóng đã diễn ra.
tp-6.jpg
Ở chiều đường Giải Phóng - Giáp Bát, xe ô tô rẽ trái vào đường Nguyễn Hữu Thọ theo phương án phân luồng cũng bị cấm, chiều 10/1 CSGT đã điều tiết xe ô tô đi qua nút giao để rẽ trái ở phố Đại Từ
tp-7.jpg
Do ngày đầu thực hiện và phố Đại Từ nhỏ hẹp nên chiều 10/1, ùn tắc giao thông tại đây đã diễn ra cả ở cả 2 nút giao, gồm Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ và Giải Phóng - Đại Từ.
tp-8.jpg
Tại nút giao Đại Từ, vào thời điểm 18h30 ùn tắc xảy ra đến gần Ngã Tư Vọng (hơn 1 km).
tp-9.jpg
Mặc dù đường ùn tắc và đang giờ cao điểm, nhưng chiều 10/1 một số xe tải bồn loại lớn, trong đó có xe mang BKS 29C-55977 vẫn lưu thông trên đường Giải Phóng và rẽ vào phố Đại Từ.

Từ ngày 10/1, Sở Xây dựng thực hiện phương án điều chỉnh, tổ chức lại giao thông tại nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ. Theo đó, trên đường Nguyễn Hữu Thọ về nút giao, thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông cho ô tô lưu thông một chiều từ đường Nguyễn Hữu Thọ ra Giải Phóng (trước đó xe ô tô lưu thông 2 chiều).

Trên đường Đại Từ (chạy song song và nằm cách đường Nguyễn Hữu Thọ khoảng 50 mét về phía nội thành), Sở Xây dựng điều chỉnh tổ chức giao thông ô tô một chiều đoạn theo hướng đường Giải Phóng đi đường Nguyễn Cảnh Dị.

Tại trung tâm nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ, thực hiện cấm các phương tiện ô tô rẽ trái từ Giải Phóng đi đường Nguyễn Hữu Thọ; điều chỉnh cho các phương tiện ô tô từ Giải Phóng đi Nguyễn Hữu Thọ theo hướng: Giải Phóng - điểm quay đầu tại số 1187 Giải Phóng - rẽ phải vào Đại Từ hoặc Nguyễn Hữu Thọ.

Chiều Nguyễn Hữu Thọ đi Giải Phóng, các phương tiện được phép rẽ trái từ Nguyễn Hữu Thọ đi Giải Phóng theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông (hiện nay ô tô đang bị cấm rẽ trái theo hướng này).

Nhóm Phóng viên
#Tổ chức guao thông #ùn tắc #phân luồng giao giông #sở xây dựng #csgt hà nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục