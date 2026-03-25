Quy hoạch công viên đầu tiên tại Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng rộng gần 20ha

UBND phường Phú Thượng (TP Hà Nội) vừa phối hợp với các sở, ngành tổ chức công khai hồ sơ quy hoạch Công viên công cộng phường Phú Thượng, tỷ lệ 1/500; đồng thời tổ chức họp với các hộ dân trong diện thu hồi đất nhằm thông tin về tiến độ, phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Công viên công cộng phường Phú Thượng là dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng, nay được tách ra thành dự án độc lập do UBND phường Phú Thượng làm chủ đầu tư. Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 6268/QĐ-UBND ngày 17/12/2025.

Dự án được định hướng phát triển thành không gian công cộng sinh thái – văn hóa – lịch sử, với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên cây xanh, mặt nước và các hoạt động cộng đồng.

Khu vực xây dựng công viên công cộng Phú Thượng (nơi khoanh đỏ). Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung quy hoạch, Công viên công cộng phường Phú Thượng có quy mô khoảng 19,99 ha, nằm tại khu vực ven sông Hồng, giáp đường Vành đai 3 (chân cầu Thăng Long) và đường An Dương Vương.

Quy hoạch chi tiết công viên công cộng phường Phú Thượng, tỷ lệ 1/500 với định hướng bảo tồn không gian sinh thái ven sông, gắn với phát triển các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở bảo đảm phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, hài hòa giữa yếu tố tự nhiên và không gian đô thị hiện đại.

Bản đồ quy hoạch không gian cảnh quan công viên công cộng Phú Thượng

Công viên được tổ chức với nhiều không gian chức năng đa dạng như: công viên cảnh quan ven sông, công viên rừng tre – trúc, công viên hoa bốn mùa, quảng trường trung tâm, quảng trường nhạc nước, khu cắm trại và sinh hoạt cộng đồng; đồng thời bố trí các không gian văn hóa – lịch sử tiêu biểu như làng nghề truyền thống Phú Thượng, công viên lịch sử quốc gia, công viên văn hóa hữu nghị Việt – Nga, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị đặc trưng của địa phương.

Quy hoạch đã được nghiên cứu bài bản, tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn cảnh quan sinh thái, phát huy giá trị văn hóa – lịch sử và đáp ứng nhu cầu không gian công cộng của nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Võ Thanh Tùng cho biết, dự án công viên không chỉ là công trình hạ tầng đơn thuần mà còn là không gian sinh hoạt cộng đồng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Chính quyền địa phương cam kết sẽ bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp của các hộ dân theo đúng quy định, đồng thời tăng cường đối thoại, công khai, minh bạch trong suốt quá trình triển khai.