Đề xuất tạm ngừng xuất cảnh với người chây ì nộp phạt vi phạm hành chính

TPO - Bộ Công an đang đề xuất bổ sung hàng loạt biện pháp cưỡng chế mạnh đối với cá nhân, tổ chức chây ì không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó đáng chú ý là biện pháp 'tạm ngừng xuất cảnh'. Cùng với đó, dự thảo còn đưa ra các biện pháp như tạm dừng đăng kiểm, đăng ký xe và cấp giấy phép lái xe nhằm siết chặt kỷ cương và nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật.

Ảnh minh hoạ.

Theo hồ sơ thẩm định dự thảo sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, thời hạn nộp phạt vẫn giữ nguyên 10 ngày kể từ khi nhận quyết định xử phạt, trừ trường hợp có quy định khác.

Hiện nay, nếu không tự nguyện chấp hành, cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị cưỡng chế bằng các biện pháp như: Khấu trừ thu nhập; Trích tiền từ tài khoản; Kê biên, bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên, dự thảo lần này đề xuất bổ sung loạt biện pháp mạnh hơn, đáng chú ý gồm: Tạm ngừng xuất cảnh đối với người chưa chấp hành xong quyết định xử phạt; Niêm phong cơ sở sản xuất, kinh doanh; Ngừng cung cấp điện, nước; Tạm dừng đăng kiểm, đăng ký xe, cấp giấy phép lái xe.

Lý giải đề xuất, Bộ Công an cho biết, thực tế xuất hiện không ít trường hợp lợi dụng việc xuất cảnh để trì hoãn, né tránh nghĩa vụ nộp phạt, gây khó khăn cho công tác tổ chức thi hành và thu hồi tiền xử phạt.

Trong bối cảnh đó, biện pháp tạm ngừng xuất cảnh được kỳ vọng ngăn chặn hành vi “trốn nghĩa vụ” ngay từ đầu, bảo đảm thi hành quyết định xử phạt trước khi cá nhân rời khỏi lãnh thổ, cũng như tăng tính nghiêm minh của pháp luật.

Một biện pháp khác được đề xuất là tạm dừng đăng kiểm, đăng ký xe, cấp giấy phép lái xe đối với người chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt.

Theo cơ quan soạn thảo, thực tế cho thấy nhiều trường hợp vẫn tiếp tục sử dụng phương tiện, tham gia giao thông dù chưa chấp hành quyết định xử phạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây khó khăn cho quản lý. Việc “gắn nghĩa vụ với quyền” được kỳ vọng sẽ tăng tính răn đe, ngăn ngừa vi phạm tái diễn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Dù được đánh giá là cần thiết, song đề xuất này cũng đang đặt ra nhiều ý kiến băn khoăn.

Một số cơ quan góp ý cho rằng cần đánh giá kỹ tác động, bởi: Vi phạm hành chính không phải là tội phạm, vì vậy biện pháp cưỡng chế còn phải bảo đảm tính giáo dục. Đặc biệt, việc tạm ngừng xuất cảnh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tự do đi lại, quyền ra nước ngoài và trở về nước của công dân, quyền sở hữu và hoạt động kinh doanh

Nhìn nhận những tác động này, Bộ Công an cho biết, các biện pháp bổ sung chỉ áp dụng với trường hợp cố tình không chấp hành, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu lực quản lý nhà nước.

Cơ quan soạn thảo cũng nhấn mạnh, nếu được thông qua, luật cần quy định rõ: Điều kiện áp dụng; Thẩm quyền quyết định; Trình tự, thủ tục thực hiện; Phạm vi và thời hạn áp dụng.