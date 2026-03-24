Nhóm khách vận chuyển trái phép gần 7kg vàng từ Hàn Quốc về sân bay Cát Bi

TPO - Lực lượng liên ngành TP Hải Phòng vừa phát hiện nhóm đối tượng vận chuyển trái phép gần 7kg vàng (186 lượng) từ Hàn Quốc về sân bay quốc tế Cát Bi.

Chi cục Hải quan khu vực III vừa phối hợp với Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép vàng với số lượng lớn từ Hàn Quốc về sân bay quốc tế Cát Bi.

Theo Chi cục Hải quan khu vực III, trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao thời gian gần đây và có sự chênh lệch lớn về giá giữa thế giới và trong nước, đơn vị đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xây dựng chuyên đề, kế hoạch để tập trung xác minh, đấu tranh ngăn chặn các vụ buôn lậu, vận chuyển vàng trái phép. Đặc biệt các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm.

Ngày 12/3, Đội kiểm soát Hải quan khu vực III phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Hải Phòng và Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Cục Hải quan và liên ngành phát hiện một số hành khách trên chuyến bay từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) về sân bay quốc tế Cát Bi có biểu hiện nghi vấn.

Kết quả kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện các đối tượng này có hành vi vận chuyển trái phép gần 7kg vàng, tương đương 186 lượng vàng, trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là đeo vàng trên người hoặc cất giấu vàng trong giày nhằm trốn tránh công tác kiểm tra của lực lượng chức năng.

Vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng thụ lý, mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng.

#Hải Phòng #vận chuyển vàng trái phép #sân bay Cát Bi #vàng bạc #vàng nhập khẩu

