Shipper góp công triệt phá đường dây ma túy 'khủng' xuyên biên giới

TPO - Từ sự cảnh giác của một nhân viên giao hàng (shipper), công an đã nhanh chóng phát hiện và triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về TPHCM, thu giữ gần 45kg ma túy tổng hợp.

Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng và quyết định truy tố Nguyễn Thanh Cường cùng 5 đồng phạm về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, tối 19/10/2023, anh T., nhân viên giao hàng của công ty logistics đến cơ quan công an trình báo và giao nộp một gói hàng nghi chứa ma túy.

Anh T. cho biết, nhận vận chuyển gói hàng trên từ khu vực cổng Khu công nghiệp Xuyên Á (tỉnh Long An cũ) đến một địa chỉ tại huyện Hóc Môn (cũ). Tuy nhiên, khi đến nơi, anh nhiều lần liên lạc người nhận tên Tiến nhưng không được.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh T. đã chủ động mang gói hàng đến trình báo công an. Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện hơn 600 gram ma túy các loại.

Từ manh mối này, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc truy xét. Qua xác minh, người đứng sau thuê vận chuyển gói hàng được xác định là Nguyễn Thanh Cường.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng kiểm tra nơi ở của Cường tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ), thu giữ gần 38kg ma túy các loại được cất giấu tinh vi.

Đáng chú ý, trước đó vào ngày 30/9/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cũng phát hiện gần 4kg ma túy giấu trong các kiện hàng gửi đi Australia. Quá trình điều tra cho thấy, Cường chính là người đứng ra gửi số hàng này.

Mở rộng vụ án, Công an TPHCM bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan, đóng vai trò “chân rết” trong đường dây. Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận quen một người tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) từ năm 2021. Đến đầu tháng 9/2023, Cường được Tuấn thuê nhận ma túy từ Campuchia đưa về Việt Nam cất giấu, sau đó phân phối lại để kiếm lời.

Theo chỉ đạo, ngày 28/9/2023, Cường nhận một thùng hàng chứa ma túy tại khu vực quốc lộ 1K và làm thủ tục gửi ra nước ngoài. Đến ngày 15/10/2023, đối tượng tiếp tục vận chuyển 6 thùng ma túy về phòng trọ cất giấu.

Chiều 19/10/2023, Cường đóng gói trên 600 gram ma túy, gồm ketamine và methamphetamine rồi thuê xe công nghệ giao hàng. Tuy nhiên, chính sự cảnh giác của tài xế đã khiến toàn bộ đường dây ma túy bị phanh phui.

Tân Châu
