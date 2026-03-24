Đối tượng đâm chết thuyền trưởng tàu cá vì bị la mắng, yêu cầu dừng nhậu

Nhật Huy
TPO - Bị la mắng, yêu cầu dừng nhậu, một thuyền viên dùng dao đâm thuyền trưởng tử vong tại chỗ. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam nghi phạm để điều tra hành vi giết người.

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Khanh (SN 1996, ngụ xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Giết người".

Bị can Nguyễn Văn Khanh.

Trước đó, ngày 7/3, do giá dầu tăng cao nên các tàu tạm ngưng khai thác, tàu KG 93168 TS (do ông L.V.Q làm thuyền trưởng, Khanh là thuyền viên) neo đậu cặp với tàu KG 90865 TS, tại vùng biển giáp ranh An Giang - Cà Mau (vùng biển Tây Nam). Trong thời gian này, các thuyền viên thường xuyên qua lại uống rượu.

Chiều 19/3, bốn người từ tàu KG 90865 TS sang tàu KG 93168 TS nhậu, trong đó có Khanh. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Q. phát hiện, la mắng và yêu cầu cả nhóm dừng nhậu, rồi ông Q. vào cabin nghỉ.

Bực tức, Khanh dùng dao đâm vào vùng cổ khiến thuyền trưởng Q. tử vong. Thấy vậy, các thuyền viên khống chế Khanh và đưa vào bờ trình báo Đồn Biên phòng Tây Yên.

Vụ việc sau đó được chuyển cho Công an tỉnh An Giang thụ lý theo thẩm quyền.

