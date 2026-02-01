Bị khởi tố về tội ’Giết người’ vì đi xe máy đánh võng rồi tông vào cảnh sát

TPO - Đối tượng S. không chấp hành mà vẫn tiếp tục điều khiển xe lạng lách, đánh võng để bỏ chạy và tông vào người một cán bộ cảnh sát giao thông ở Gia Lai khi đang làm nhiệm vụ, gây thương tích nặng.

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với S. (18 tuổi, trú làng Đê Kôp Duol, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo đó, ngày 10/6, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Gia Lai và Công an xã Ayun (tỉnh Gia Lai) thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát kết hợp tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

S. (mặc đồ đen) tại cơ quan công an.

Đến khoảng 9h20 cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe máy 81AC-028.19 do S. (không đội mũ bảo hiểm) điều khiển chở T. (18 tuổi, trú làng Đê Kôp Duol, xã Mang Yang) lưu thông trên Quốc lộ 19D hướng Mang Yang đi xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, S. không chấp hành mà vẫn tiếp tục điều khiển xe lạng lách, đánh võng để bỏ chạy và tông vào người một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, gây thương tích nặng. Sau đó S. điều khiển xe máy cùng T. bỏ chạy.

Quá trình điều tra xét thấy hành vi của S. là rất nguy hiểm, đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.