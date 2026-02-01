Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bộ Công an triệt phá đường dây ma túy nhắm vào thanh thiếu niên

Thanh Hà
TPO - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên không gian mạng được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử, pod chill và dung dịch CBD, nhắm trực tiếp vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Đối tượng Oanh.

Cụ thể, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, chào bán, giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng, sau đó vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Nhiều người tiêu thụ không biết sản phẩm mình sử dụng có chứa chất ma túy, do bị đánh lừa bởi hình thức và quảng cáo “không mùi, không nghiện”.

Quá trình đấu tranh, C04 đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng bắt quả tang và khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Công Oanh (SN 2002, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội) khi đang mang 7 đơn hàng có ma túy giao cho dịch vụ chuyển phát nhanh đi các tỉnh.

Mở rộng điều tra, C04 đã phối hợp Công an các tỉnh Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên tổ chức đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 10 đối tượng trong đường dây.

Bước đầu, C04 bắt giữ 17 đối tượng, vật chứng thu giữ 9 kg ma túy thảo mộc, 6 lít dung dịch CBD; 7,5 lít dung dịch có chứa ma túy thành phẩm, 308 điếu thuốc tẩm ma túy Tobaco. Theo giám định của cơ quan chức năng, các mẫu trên đều chứa chất ma túy.

Hiện C04 đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Thanh Hà
