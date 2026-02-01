Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nghịch tử dùng dao tấn công khiến bố và dượng thương vong

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nông Văn Hiếu dùng dao tấn công khiến bố tử vong, còn người dượng bị thương nặng.

Ngày 1/2, Công an tỉnh Đồng Nai đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Nghĩa Trung.

Theo thông tin ban đầu, đêm 31/1, tại căn nhà ở thôn Bình Hòa, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai, Nông Văn Hiếu (33 tuổi) đã dùng dao tấn công khiến ông Nông Văn Lý (56 tuổi, bố ruột Hiếu) tử vong.

Ngoài ra, ông Bế Ích Phượng (71 tuổi, dượng của Hiếu), cũng bị chém dẫn tới bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện ở TPHCM.

bp.jpg
Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng được cơ quan chức năng phong tỏa để khám nghiệm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an địa phương lập tức đến hiện trường, đưa người liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ vụ án mạng.

Người dân địa phương cho hay, Nông Văn Hiếu bị bệnh liên quan đến thần kinh, thường xuyên có hành động bất thường.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hương Chi
#vụ án mạng #Đồng Nai #bệnh thần kinh #nghịch tử #tấn công dao #công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục