Nhóm côn đồ gây ra hai vụ hành hung trong đêm

TPO - Nẹt pô, bốc đầu xe giữa khu đô thị rồi quay sang truy đuổi, đánh bảo vệ gãy xương sườn; chưa đầy một giờ sau tiếp tục đập phá, hành hung chủ quán ăn, nhóm 6 thanh niên đã bị Công an Tây Ninh bắt khẩn cấp.

Camera an ninh ghi lại cảnh nhóm đối tượng vây đánh bảo vệ.

Chiều 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bắt khẩn cấp đối với 6 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại xã Mỹ Hạnh. Chỉ trong một đêm, nhóm này liên tiếp gây ra hai vụ hành hung nghiêm trọng, khiến hai nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h20 ngày 30/1, 6 thanh niên đi trên 3 xe máy chạy vào khu đô thị Phúc An City (ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh). Tại đây, nhóm này liên tục nẹt pô, bốc đầu xe, la hét, gây mất an ninh trật tự khu dân cư.

Thấy tình hình phức tạp, ông N.H.T. (47 tuổi, quê Hà Nội), nhân viên bảo vệ trực cổng khu đô thị, ra nhắc nhở và yêu cầu nhóm thanh niên rời đi. Không chấp hành, các đối tượng quay xe truy đuổi, bao vây rồi dùng nón bảo hiểm, tay chân đánh tới tấp khiến ông T. gục xuống. Nạn nhân bị gãy xương sườn số 5, 6 bên trái, đa chấn thương vùng mặt, cổ, tay và chân, phải nhập viện cấp cứu.

Ông T. bị đa chấn thương.

Chưa dừng lại, khoảng 23h20 cùng ngày, 6 đối tượng tiếp tục kéo đến quán ăn Ẩm thực Quang Thắng 1 (ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh) nhậu nhẹt. Khi xảy ra cự cãi lúc tính tiền, ông L.V.T. (43 tuổi, chủ quán) đứng ra can ngăn thì bị nhóm này dùng ly thủy tinh, ghế nhựa đánh liên tiếp, gây nhiều vết thương ở vùng trán và mặt. Các đối tượng còn đập phá tài sản, làm hư hỏng 10 ly thủy tinh, 3 ghế nhựa và 1 camera của quán rồi bỏ trốn.

6 đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh: Công an

Qua truy xét nhanh, Công an xã Mỹ Hạnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ toàn bộ nhóm gồm: Lý Vũ Miền (32 tuổi), Thạch Sinh (20 tuổi), Đào Hoàng Lợi (19 tuổi), Thạch Tài (19 tuổi), L.H.N. (15 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ); Lý Châu Sóc Cơ (19 tuổi, ngụ An Giang) và Thạch Minh Khang (18 tuổi, ngụ Cà Mau).

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.