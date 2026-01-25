Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xác minh nhóm đối tượng lạ mặt chặn xe hành hung dã man phụ xe

Hồ Nam
TPO - Bị từ chối cho lục soát xe tìm người, nhóm 3 đối tượng ở Đắk Lắk đã lao vào kẹp cổ, đánh tới tấp một phụ xe ngay trên đường.

Sáng 25/1, Công an phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tiến hành điều tra, truy xét nhóm đối tượng có hành vi hành hung nhân viên nhà xe Tăng Tín khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Oanh – quản lý nhà xe Tăng Tín (chuyên tuyến Nghệ An – TP.HCM), trong hai ngày 23 và 24/1, một số điện thoại lạ liên tục gọi đến tổng đài nhà xe để đặt vé đi từ khu vực đèo Hà Lan (phường Cư Bao) về tỉnh Nghệ An. Đáng chú ý, người này liên tục yêu cầu được đi cùng chuyến với một nhân viên tên Hùng của nhà xe. Tuy nhiên, nhân viên trực tổng đài đã hướng dẫn người này tự liên hệ riêng nếu muốn đi đúng tài.

Đến khoảng 23h đêm 24/1, khi xe khách dừng đón khách tại khu vực đèo Hà Lan trên đường Hồ Chí Minh, có 3 người đàn ông lên xe. Thay vì ổn định chỗ ngồi, nhóm này hung hăng đòi lục soát toàn bộ xe để tìm bằng được anh Hùng.

4021749505556182193.jpg
Công an đang tiến hành xác minh nhóm đối tượng hành hung phụ xe (ảnh cắt từ clip).

Lo ngại hành động này làm ảnh hưởng đến hàng chục hành khách đang ngủ trên xe, anh Nguyễn Văn Cương (28 tuổi, quê Nghệ An – phụ xe) đã lên tiếng ngăn cản. Ngay lập tức, nhóm đối tượng lao vào kẹp cổ, dùng tay chân đánh tới tấp vào vùng đầu anh Cương ngay trong cabin.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm côn đồ còn kéo anh Cương xuống đường để tiếp tục hành hung và đập nát điện thoại cá nhân của anh. Anh Cương sau đó phải vùng chạy vào nhà dân gần đó để cầu cứu và được đưa đi bệnh viện trong tình trạng bị thương nhiều chỗ ở vùng đầu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng phường Cư Bao khẩn trương xác minh danh tính nhóm đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hồ Nam
