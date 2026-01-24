Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Khởi tố nữ đối tượng sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả

Lữ Hồ

TPO - Hồ Thị Dung Thoa tự đặt mua các nguyên liệu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, thuê người pha trộn, sang chiết và đặt tên nhãn hiệu mỹ phẩm mình sản xuất là SKIN Cream.

Chiều 24/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Thị Dung Thoa (SN 1994, trú tổ dân phố Lộc Thành, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại khoản 2 Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 30/5/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hoà phối hợp với Công an phường Phước Hải, TP. Nha Trang (nay là Công an phường Nam Nha Trang) tiến hành kiểm tra kho chứa hàng tại 1 căn hộ chung cư của Thoa thuộc phường Phước Hải, TP. Nha Trang (nay là phường Nam Nha Trang). Qua đó, lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ 5.936 sản phẩm mỹ phẩm in lô gô nhãn hiệu SKIN Cream không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, cùng nhiều bao bì, vỏ hộp, nhãn mác các loại.

CQĐT tống đạt quyết định khởi tố Hồ Thị Dung Thoa. Ảnh: CACC.

Qua điều tra, từ năm 2017 cho đến khi bị phát hiện, Hồ Thị Dung Thoa tự đặt mua các nguyên liệu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ nhiều nguồn khác nhau. Sau đó, Thoa thuê người thực hiện pha trộn, sang chiết nguyên liệu vào vỏ chai, hũ, tuýp thành sản phẩm hoàn thiện. Thoa tự đặt tên nhãn hiệu mỹ phẩm mình sản xuất là SKIN Cream rồi tự thiết kế lô gô của nhãn hiệu, đặt in nhãn mác, bao bì nhãn hiệu SKIN Cream, tự đóng gói và bán ra thị trường.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục cũng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng Hồ Thị Dung Thoa theo quy định của pháp luật

