Bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng

TPO - Trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT, Công an TP Hà Nội và Công an các địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án phân luồng, điều tiết giao thông và dẫn đoàn, góp phần quan trọng vào thành công chung của đại hội.

Ngày 24/1, Cục CSGT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT đã tăng cường 104 cán bộ, chiến sĩ, huy động 18 xe ô tô CSGT, 24 xe mô tô dung tích lớn và trưng tập thêm 15 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ dẫn đoàn.

Cục cũng xây dựng các tuyến dẫn chính, các tuyến dẫn dự phòng, tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm 100% các đoàn được dẫn đúng giờ, đúng tuyến, đúng chương trình; không để xảy ra bất kỳ sự cố mất an toàn nào.

Trong thời gian diễn ra đại hội, tình hình giao thông trên địa bàn Hà Nội và các địa phương giáp ranh được duy trì ổn định, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT khẳng định, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu nhiệm vụ cao, thời tiết khắc nghiệt, nhưng lực lượng CSGT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn, thông suốt, đúng chương trình, kế hoạch, góp phần quan trọng vào thành công chung của đại hội.

Với kết quả đó, Cục CSGT đã quyết định tặng 146 giấy khen cho cán bộ, chiến sĩ tham gia tăng cường đã có thành tích đột xuất trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, dẫn đoàn, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.