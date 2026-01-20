Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Công an Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Thanh Hà
TPO - Công an Thành phố Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

untitled-8.jpg

Công an TP Hà Nội vừa thông báo bổ sung phương án phân luồng, hạn chế phương tiện nhằm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, Công an TP Hà Nội chuyển từ tạm cấm sang cấm triệt để và mở rộng thêm tuyến đường đối với ôtô có trọng tải từ 10 tấn trở lên.

Cụ thể, từ 21h ngày 20/1 đến hết ngày 25/1 sẽ cấm triệt để toàn bộ xe ô tô có trọng tải từ 10 tấn trở lên (trừ các xe ôtô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) hoạt động trên các tuyến đường: Đại lộ Thăng Long cả 2 chiều và đường gom (từ Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 70), Vành đai 3 trên cao cả 2 chiều (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với Quốc lộ 5A).

Hạn chế đối với các phương tiện khác (trừ các xe ôtô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố), trên tuyến đường: Đại lộ Thăng Long cả 02 chiều và đường gom (từ Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 70), Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với Quốc lộ 5A).

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các đại biểu tham dự Đại hội, Công an TP Hà Nội yêu cầu tất cả người tham gia giao thông phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Đặc biệt các phương tiện được phép lưu thông qua khu vực tạm cấm, hạn chế nêu trên chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, không sử dụng còi khi tham gia giao thông.

Công an Thành phố Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội: Căn cứ vào thông báo phân luồng để điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, xe vận tải hành khách tuyến cố định hạn chế tần suất trên các tuyến đường hoạt động của đại biểu và xung quanh địa điểm diễn ra Đại hội theo nội dung thông báo.

Thanh Hà
