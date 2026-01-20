Tàu Tết Bính Ngọ 2026 đã 'kín chỗ' các ngày cao điểm

TPO - Tính đến ngày 20/1, ngành đường sắt đã bán được khoảng 227.000/384.000 vé tàu Tết. Trong đó, các ngày cao điểm hầu như đã kín chỗ.

Chiều 20/1, tại TPHCM, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt đã tổ chức cung cấp thông tin về công tác vận tải phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Còn nhiều vé đi Phan Thiết, Nha Trang các ngày cao điểm

Theo ông Đào Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, ngành đường sắt đã triển khai công tác bán vé tàu Tết từ rất sớm. Vé Tết cho các tập thể được bán từ ngày 15 đến 19/10/2025. Từ ngày 20/10/2025, vé được mở bán rộng rãi cho hành khách cá nhân.

“Tính đến nay, toàn ngành đã bán được khoảng 227.000 chỗ trên tổng số 384.000 chỗ. Trong đó, vé bán qua kênh online chiếm hơn 69%”- ông Tuấn thông tin.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cũng cho biết, hiện vẫn còn một lượng vé nhất định ở các ngày và tuyến khác nhau, đặc biệt là các ngày trước Tết không trùng cao điểm và các ngày sau Tết.

Cụ thể, vé tàu tuyến phía Nam chạy trong các ngày cao điểm trước Tết (chiều TPHCM đi Hà Nội từ 7 đến 14/2, tức 20 đến 27 tháng Chạp) và các ngày cao điểm sau Tết (chiều Hà Nội đi TPHCM từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng) đã bán hết vé.

Ông Đào Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt. Ảnh Hữu Huy

Tuy nhiên, trước Tết, các ngày từ 7/2 trở về trước và các ngày 15, 16/2 (tức 28, 29 tháng Chạp) vẫn còn vé đi tất cả các ga. Đặc biệt, các ngày từ 10 đến 14/2 (23 đến 27 tháng Chạp) vẫn còn rất nhiều vé đi Phan Thiết và Nha Trang.

Sau Tết, chiều Hà Nội - TPHCM từ ngày 24/2 đến ngày 8/3 (từ mùng 6 đến 20 tháng Giêng) còn nhiều vé đi tất cả các ga, hành khách có thể dễ dàng lựa chọn.

Về giá vé, ông Đào Anh Tuấn cho biết giá vé Tết năm nay tăng bình quân khoảng 5-10% so với năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí nhiên liệu đầu vào tăng và việc ngành đường sắt đầu tư thêm hơn 160 toa xe mới để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

55 đoàn tàu Hà Nội - Sài Gòn

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai phương án tổ chức chạy tàu với tinh thần sẵn sàng, bảo đảm phục vụ an toàn và thuận tiện cho hành khách trong cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong giai đoạn này, công ty sử dụng gần 800 toa xe khách, tổ chức chạy 62 đoàn tàu, trong đó riêng tuyến Hà Nội - TPHCM đã có tới 55 đoàn tàu, cùng với các tuyến trọng điểm như Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Từ Sơn.

Tổng cộng, ngành đường sắt đã tổ chức chạy 906 chuyến tàu, cung ứng khoảng 384.000 chỗ, tăng khoảng 7% so với Tết năm 2025.

“Đây là con số thể hiện nỗ lực rất lớn của ngành trong bối cảnh hạ tầng, phương tiện và nguồn lực đều có những giới hạn nhất định”, ông Đào Anh Tuấn chia sẻ.

Hành khách mua vé tàu Tết tại ga Sài Gòn. Ảnh: Anh Nhàn

Đáng chú ý, các toa xe chạy tàu du lịch cao cấp SE61/62 vẫn tiếp tục được vận dụng trong đợt vận tải Tết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm tốt hơn cho hành khách có nhu cầu đi tàu chất lượng cao.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 14/2 đến ngày 22/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), ngành đường sắt còn tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khu đoạn phục vụ nhu cầu du xuân đầu năm. Các tuyến như TPHCM - Nha Trang, TPHCM - Tam Kỳ, Sài Gòn - Đà Nẵng, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đà Nẵng… được tăng cường, cung ứng thêm khoảng trên 10.000 chỗ.

“Chúng tôi mong muốn không chỉ đáp ứng nhu cầu về quê ăn Tết mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi du lịch, du xuân sau Tết bằng phương tiện đường sắt an toàn, ổn định và thân thiện”- ông Tuấn nói.