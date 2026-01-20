Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu: Ưu tiên đột phá về giao thông, logistics, công nghệ thông tin

TPO - Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân chia sẻ với báo chí về định hướng, kế hoạch phát triển của Lai Châu trong dòng chảy chung của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân cho hay, tỉnh Lai Châu xác định mục tiêu phát triển xanh, nhanh, bền vững dựa trên hai yếu tố cơ bản. Yếu tố thứ nhất là Đảng bộ tỉnh đã nghiên cứu và bám sát, vận dụng sáng tạo phù hợp các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về phát triển kinh tế đất nước như: Các định hướng, chiến lược trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt của đất nước; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

ong-ngan-chu-tri-3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân.

Yếu tố thứ hai là xuất phát từ nội lực, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Cụ thể, tỉnh có đường biên giới dài 265,165km, giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, cửa khẩu phụ và 6 lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biên mậu. Bên cạnh đó, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, diện tích rừng lớn, đa dạng phong phú về hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tiềm năng về nông nghiệp, đặc biệt một số sản phẩm có giá trị như sâm, chè, quế, mắc ca, dược liệu và bản sắc văn hóa của 20 dân tộc là lợi thế để Lai Châu phát triển các ngành kinh tế theo hướng xanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân cho hay, để đạt được mục tiêu nêu trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XV của tỉnh đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có tính khả thi; trong đó, tập trung vào ba đột phá chính.

kiem-tra-co-so-va-khoiiwr-cong-1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân (đội mũ, ngoài cùng bên phải) kiểm tra tiến độ Dự án Đường từ thị trấn Tam Đường (cũ) đến đường nối thành phố Lai Châu (cũ) với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Thứ nhất là đột phá về giao thông, logistics, công nghệ thông tin. Đây được xem là đột phá quan trọng để tháo gỡ thế độc đạo trong kết nối giao thông, giúp Lai Châu kết nối với các trục và vùng kinh tế trong khu vực. Thứ hai là phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh dựa trên tiềm năng, lợi thế nông nghiệp của tỉnh. Thứ ba là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

"Từ những chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, cùng với tiềm năng và nguồn lực của tỉnh là cơ sở vững chắc để tỉnh quyết tâm xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững; trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030", Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu nói.

