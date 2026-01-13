Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại Lai Châu

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan - Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, làm việc với tỉnh Lai Châu về công tác Bầu Cử Quốc hội khoá XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại buổi làm việc, tỉnh Lai Châu đã báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo báo cáo, tỉnh Lai Châu đã ban hành các văn bản của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật về bầu cử; chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử và ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn của địa phương; thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu gồm 23 thành viên; quyết định kiện toàn Thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu. Tỉnh thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc; ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; thành lập các ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; thành lập ủy ban bầu cử ở 38/38 xã, phường; các tiểu ban, tổ giúp việc…

Số người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại Lai Châu là 13 người; số đại biểu Quốc hội được bầu của tỉnh là 7 đại biểu. Trong đó, số đại biểu do địa phương giới thiệu là 4 đại biểu, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 3 đại biểu

Đại biểu do địa phương giới thiệu với cơ cấu: Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 1 đại biểu, 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu Quân đội và 1 đại biểu lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Cơ cấu kết hợp: Người dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử: 7 người (dân tộc Thái 2 người, dân tộc Giáy 1 người, dân tộc Mông 2 người, dân tộc Hà Nhì 1 người, dân tộc Dao 1 người). Số người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 93 người.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 50 đại biểu. Số người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là 1.358 người và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu là 754 đại biểu.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được các cấp, ngành của tỉnh Lai Châu tích cực triển khai. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban bầu cử, Ủy ban nhân dân các cấp đã ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở các đơn vị bầu cử; tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo dân chủ, đúng tiến độ và quy định của pháp luật. Việc thực hiện giới thiệu nhân sự ứng cử được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo số lượng, cơ cấu theo định hướng. Công tác rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công tác bầu cử được thực hiện nghiêm.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trong đoàn công tác đã đánh giá, dự báo tình hình diễn ra trước, trong và sau bầu cử, đề ra giải pháp thực hiện. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong dịp Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán nên lượng công việc cần triển khai thực hiện lớn. Vì vậy, cần phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, ngành để tổ chức thực hiện tốt các phần việc; đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đảm bảo tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhất là đường truyền mạng, lưới điện ở vùng khó khăn; bổ sung nguồn lực và kinh phí thực hiện phù hợp cho các địa phương, đơn vị bầu cử. Các khó khăn cần kiến nghị, đề xuất cụ thể để khắc phục kịp thời.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu tại hội nghị.

Về phía tỉnh Lai Châu, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân cảm ơn những góp ý của đoàn công tác; nghiêm túc tiếp thu và đưa vào các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời khắc phục khó khăn, hạn chế, quyết tâm thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lai Châu đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, đưa Lai Châu phát triển nhanh, xanh, bền vững.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của tỉnh Lai Châu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan yêu cầu tỉnh Lai Châu cần kiến tạo không gian phát triển mới; tập trung kêu gọi đầu tư dựa vào các thế mạnh để nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng của địa phương; phát huy tinh thần đại đoàn kết các dân tộc; chăm lo cho nhân dân, khuyến khích người dân phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tốt tình hình quốc phòng, an ninh. Địa phương tăng cường tuyên truyền, giải quyết tốt vấn đề phát sinh; đảm bảo điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra thành công.