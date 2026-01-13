Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Trần Hoàng
TPO - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn được điều động, phân công đến nhận nhiệm vụ tại Trường Đại học Thủ đô, giữ chức Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô.

Chiều 13/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại trụ sở Thành ủy Hà Nội.

Ông Lê Trung Kiên - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy.

Cụ thể, ông Nguyễn Minh Long (sinh năm 1975) - Thành ủy viên, thôi giữ chức vụ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; điều động, phân công đến nhận nhiệm vụ tại Sở Nội vụ Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng quyết định chỉ định ông Nguyễn Minh Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

z7426469211023-906ec8b54a288da931901b702caf890f.jpg
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội chúc mừng các cán bộ nhận quyết định.

Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động bà Trần Thị Phương Hoa (sinh năm 1975) - Thành ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Cầu Giấy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Điều động phân công bà Trần Thị Phương Hoa tới công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội để hiệp thương, ứng cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, chỉ định bà Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1975) - Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cầu Giấy nhiệm kỳ 2025 - 2030; giới thiệu để kiện toàn chức vụ Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Quân (sinh năm 1975) thôi giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội. Điều động đến công tác tại Sở Nội vụ để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nội vụ TP. Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động ông Hoàng Văn Bằng (sinh năm 1971) - Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Hà Nội, đến nhận công tác tại cơ quan Văn phòng Thành ủy Hà Nội; bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Điều động, phân công ông Trần Anh Tuấn (sinh năm 1977) - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đến công tác tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội để giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô.

Ban Thường vụ chỉ định cán bộ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, và Thiếu tướng Nguyễn Thành Long - Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Trần Hoàng
#Chuyển đổi chức vụ cán bộ Hà Nội #Đổi mới lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ #Điều động cán bộ công tác tại Trường Đại học Thủ đô #Công bố quyết định cán bộ Hà Nội #Phát triển giáo dục và nghiên cứu khoa học

