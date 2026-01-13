Làng hoa, cây cảnh Nghệ An tất bật cho vụ mùa lớn nhất trong năm

TPO - Những ngày này, các chủ vườn hoa, cây cảnh ở làng hoa Nghệ An đã bắt đầu nhập số lượng lớn hoa Tết về trưng bày, chăm sóc, phục vụ khách hàng.