Làng hoa, cây cảnh Nghệ An tất bật cho vụ mùa lớn nhất trong năm

TPO - Những ngày này, các chủ vườn hoa, cây cảnh ở làng hoa Nghệ An đã bắt đầu nhập số lượng lớn hoa Tết về trưng bày, chăm sóc, phục vụ khách hàng.
Từ sáng sớm, không khí làm việc đã hối hả, tất bật. Người tỉa cành, người sang chậu, người chỉnh dáng cây, người tất bật ghi đơn, bốc xếp hoa.
Để chuẩn bị nguồn hàng đa dạng cho thị trường Tết, các nhà vườn ở Nghệ An đã nhập hoa, cây cảnh từ nhiều “thủ phủ” lớn, như: Đà Lạt, Hà Nội, Hưng Yên, TPHCM… Hoa sau khi đưa về được chăm sóc kỹ lưỡng, cắt tỉa, tạo dáng, vào chậu rồi mới xuất bán cho các đại lý hoặc bán lẻ tại vườn.
Không ít người tranh thủ mua sớm để chọn được cây ưng ý, tránh tình trạng giá tăng cao vào những ngày cận Tết.
Bà Nguyễn Thị Hương Lê, Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Phú cho biết, toàn phường hiện có 3 làng nghề hoa cây cảnh với gần 300 hộ kinh doanh, nhiều hộ có thu nhập ổn định, thậm chí rất khá từ nghề này. Đến thời điểm này, thị trường hoa, cây cảnh trên địa bàn đã bắt đầu sôi động. “Dù chịu ảnh hưởng của mưa bão trong năm, người dân làng hoa đã nỗ lực khôi phục sản xuất nên nguồn hàng vẫn tương đối dồi dào. Việc người dân mua hoa sớm giúp nhà vườn chủ động đầu ra, giảm áp lực tiêu thụ dồn vào những ngày cận Tết, đồng thời góp phần ổn định giá cả”, bà Lê chia sẻ.