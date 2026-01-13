Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Làng hoa, cây cảnh Nghệ An tất bật cho vụ mùa lớn nhất trong năm

Thu Hiền

TPO - Những ngày này, các chủ vườn hoa, cây cảnh ở làng hoa Nghệ An đã bắt đầu nhập số lượng lớn hoa Tết về trưng bày, chăm sóc, phục vụ khách hàng.

Video: Làng hoa, cây cảnh Nghệ An tất bật cho vụ mùa lớn nhất trong năm.
tp-11.jpg
Làng hoa Kim Phúc, Kim Chi (phường Vinh Phú) được xem là thủ phủ hoa, cây cảnh của tỉnh Nghệ An. Những ngày này, sắc xuân﻿ đã bắt đầu rạo rực bởi muôn loài hoa khoe sắc trong các nhà vườn, dọc ven đường…
tp-19.jpg
tp-6.jpg
tp-4.jpg
Từ sáng sớm, không khí làm việc đã hối hả, tất bật. Người tỉa cành, người sang chậu, người chỉnh dáng cây, người tất bật ghi đơn, bốc xếp hoa.
tp-3.jpg
tp-28.jpg
Để chuẩn bị nguồn hàng đa dạng cho thị trường Tết, các nhà vườn ở Nghệ An đã nhập hoa, cây cảnh từ nhiều “thủ phủ” lớn, như: Đà Lạt, Hà Nội, Hưng Yên, TPHCM… Hoa sau khi đưa về được chăm sóc kỹ lưỡng, cắt tỉa, tạo dáng, vào chậu rồi mới xuất bán cho các đại lý hoặc bán lẻ tại vườn.
tp-10.jpg
Chị Nguyễn Thị Nhi (chủ một vườn hoa ở Kim Phúc) cho biết, với người trồng hoa, cây cảnh thì Tết là thời điểm cung cấp số lượng lớn nhất ra thị trường và cũng là thời điểm mang lại khoản thu nhập cao nhất trong năm. Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2026, tuy nhiên, hiện chị Nhi đã nhập về vườn hơn 30 loại hoa, cây cảnh để phục vụ cho mùa hoa Tết. Hoa được lấy từ đủ các miền Bắc - Trung - Nam.
tp-12.jpg
“Năm nay thời tiết diễn biến thất thường, mưa bão﻿ kéo dài khiến nhiều diện tích hoa bị ảnh hưởng. Nguồn hàng vì thế không dồi dào như mọi năm. Để đảm bảo đủ hoa vụ Tết, chúng tôi phải chủ động liên hệ nhiều đầu mối, đi xa hơn để tìm được những lô hàng đẹp, đạt chất lượng”, chị Nhi chia sẻ.
tp-14.jpg
tp-16.jpg
Không ít người tranh thủ mua sớm để chọn được cây ưng ý, tránh tình trạng giá tăng cao vào những ngày cận Tết.
tp-21.jpg
“Do ảnh hưởng của mưa bão và chi phí vận chuyển tăng, giá hoa, cây cảnh năm nay tăng hơn so với năm trước, phổ biến tăng khoảng 10 - 20%. Các loại cây cảnh phổ thông như quất, kim tiền, hạnh phúc, đỗ quyên, hoa hồng… được ưa chuộng”, chị Hoàng Thị Nam (chủ một vườn hoa ở Kim Phúc) cho hay.
tp-23.jpg
Các nhà vườn cho biết, dù vất vả hơn do thời tiết, nhưng họ vẫn kỳ vọng một vụ Tết “được mùa, được giá”.
tp-30.jpg
tp-25.jpg
Bà Nguyễn Thị Hương Lê, Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Phú cho biết, toàn phường hiện có 3 làng nghề hoa cây cảnh với gần 300 hộ kinh doanh, nhiều hộ có thu nhập ổn định, thậm chí rất khá từ nghề này. Đến thời điểm này, thị trường hoa, cây cảnh trên địa bàn đã bắt đầu sôi động. “Dù chịu ảnh hưởng của mưa bão trong năm, người dân làng hoa đã nỗ lực khôi phục sản xuất nên nguồn hàng vẫn tương đối dồi dào. Việc người dân mua hoa sớm giúp nhà vườn chủ động đầu ra, giảm áp lực tiêu thụ dồn vào những ngày cận Tết, đồng thời góp phần ổn định giá cả”, bà Lê chia sẻ.
Thu Hiền
#Làng hoa #Nghệ An #vụ mùa #trồng hoa #du lịch #cây cảnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục