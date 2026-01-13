Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thu hồi toàn bộ 3.600 ha đất cấp cho dự án Sài Gòn Đại Ninh

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất của dự án Sài Gòn Đại Ninh với quy mô gần 3.600ha, do vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai và chậm triển khai kéo dài nhiều năm.

Ngày 13/1, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - đã ký quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (còn gọi là dự án Sài Gòn Đại Ninh), do Công ty CP Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư.

image-48.jpg
Dự án Sài Gòn Đại Ninh có diện tích gần 3.600 ha, vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng.

Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010, có quy mô quy hoạch gần 3.600 ha, tổng vốn đầu tư trên 25.000 tỷ đồng và từng được kỳ vọng trở thành siêu dự án đô thị - du lịch sinh thái của Lâm Đồng. Nhưng sau nhiều năm triển khai, dự án mới chỉ thực hiện một số hạng mục hạ tầng cơ bản và không đảm bảo tiến độ theo cam kết.

Theo quyết định, tổng diện tích đất theo hồ sơ pháp lý bị thu hồi hơn là 1.428 ha (diện tích đo đạc thực tế 1.434,763 ha, tăng hơn 6,4 ha do tính toán lại - PV), nằm trên địa bàn các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine (huyện Đức Trọng cũ). Nguyên nhân được xác định là doanh nghiệp vi phạm quy định về sử dụng đất, không đưa đất vào sử dụng dù đã được UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) cho phép gia hạn tiến độ thêm 24 tháng, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định Nhà nước sẽ không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất đối với dự án này, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương bàn giao đất, hoàn tất nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp không chấp hành, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

Đáng chú ý, dự án Sài Gòn Đại Ninh là một trong những dự án có nhiều sai phạm nghiêm trọng đã được Thanh tra Chính phủ kết luận, liên quan đến trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân, từng dẫn đến việc hàng loạt cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Trung ương và địa phương bị xử lý trong thời gian qua.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #dự án Sài Gòn Đại Ninh #đất đai #thu hồi đất

Xem thêm

Cùng chuyên mục