Giới thiệu Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội

TPO - Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI là anh Dương Long Thành - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh.

Ngày 13/1, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh.

Anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; giới thiệu danh sách người dự kiến ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là anh Dương Long Thành - Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII, khóa VIII; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thắng Lợi Group.

Anh Dương Long Thành

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiều cử tri phát biểu, khẳng định, nhân sự dự kiến ứng cử có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực trong công tác, đảm bảo năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu ứng cử.

Đại diện đơn vị có người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định, việc lựa chọn 1 nhân sự đủ tầm đại diện tiếng nói của cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam trên nghị trường Quốc hội đã được T.Ư Hội triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình; đảm bảo khách quan, dân chủ, khoa học. Việc anh Dương Long Thành được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là vinh dự của cá nhân anh; đồng thời là niềm tự hào của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Kết thúc hội nghị, 105/105 cử tri (chiếm 100% số cử tri dự được triệu tập) đã biểu quyết nhất trí giới thiệu anh Dương Long Thành tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.