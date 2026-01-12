Sinh viên Đại học Vinh viết tiếp trang vàng truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

102 sinh viên xuất sắc đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2025 là những bông hoa đẹp đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần dấn thân của tuổi trẻ Trường Đại học Vinh.

Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh (Nghệ An) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026); tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2024 - 2025 và trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2025.

Toàn cảnh buổi lễ.

Tại chương trình, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh đã ôn lại chặng đường 76 năm hình thành và phát triển của phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam đồng thời khẳng định các thế hệ học sinh, sinh viên luôn kế tục và phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; hiếu học, sáng tạo; đoàn kết, dấn thân, sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần.

Anh Nguyễn Thành Lộc - Chủ tịch Hội Sinh Viên Trường Đại học Vinh đọc diễn văn chương trình kỷ niệm.

Riêng với Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh, những năm qua hội luôn tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên, lực lượng nòng cốt trong các phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cộng đồng và hội nhập quốc tế. Thông qua các hoạt động của mình, Hội Sinh viên có trách nhiệm cao trong việc tập hợp đoàn kết đông đảo hội viên, sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng và đẩy mạnh công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Vinh ngày một phát triển vững mạnh hơn. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều gương sinh viên tiêu biểu, có tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Dịp này, Hội Sinh viên trường đã tuyên dương 103 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2024-2025 và trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp trường. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là phong trào do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát động, tôn vinh sinh viên học tập - rèn luyện toàn diện theo 5 tiêu chí: Học tập tốt - Đạo đức tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt. Giải thưởng Sao Tháng Giêng là giải thưởng dành cho sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên trường học, công tác hội và Phong trào Sinh viên.

Tuyên dương các sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 Tốt".

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt".

Được biết, Trường Đại học Vinh xuất sắc khi có 1 sinh viên của trường đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 1 giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương, 12 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 12 Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp tỉnh.

Tuyên dương các sinh viên xuất sắc đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng.