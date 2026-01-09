Sinh viên Đà Nẵng tự hào với những ‘cánh chim sáng tạo’

TPO - Ngày 9/1, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng tổ chức Chương trình kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/01/2025).

Năm học 2024 – 2025, Hội Sinh viên Đại học (ĐH) Đà Nẵng đã triển khai nhiều kế hoạch, phong trào tiêu biểu như tình nguyện hè với chủ đề “Tuổi trẻ ĐH Đà Nẵng sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, hưởng ứng tích cực cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…

Nhiều tấm gương “Sinh viên 5 tốt”, “Sao Tháng Giêng”, điển hình trong học tập, rèn luyện đã đạt các thành tích xuất sắc trong các cuộc thi tầm vóc quốc gia, quốc tế.

Tuyên dương tập thể "Sinh viên 5 tốt" năm học 2024 - 2025. Ảnh: Thanh Hiền

Trong năm học này, ĐH Đà Nẵng vinh dự có 23 sinh viên được công nhận “Sinh viên 5 tốt”, 6 “Tập thể Sinh viên 5 tốt”, 4 cá nhân đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương; 118 “Sinh viên 5 tốt”, 10 “tập thể Sinh viên 5 tốt”, 7 cá nhân và 4 mô hình đạt “Giải thưởng 9/1” cấp thành phố.

Trong chương trình, Hội Sinh viên ĐH Đà Nẵng đã tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt”.

Sinh viên nhận Giấy khen "Sinh viên 5 tốt tiêu biểu" cấp ĐH Đà Nẵng

Một giải thưởng danh dự được trao tại buổi lễ là Giải thưởng “Cánh chim trắng” năm học 2024 – 2025.

Đây là giải thưởng được phát động vào đầu năm học 2024 – 2025 và đã nhận được hơn 30 hồ sơ ưu tú đến từ các đơn vị. Qua xét chọn, Hội Sinh viên trao giải thưởng “Cánh chim trắng” cho 15 cá nhân và mô hình, sáng kiến tại 3 hạng mục.

Hạng mục “Cánh chim ươm mầm” dành cho đối tượng là cá nhân, tập thể có mô hình, giải pháp, sáng kiến đã được áp dụng thành công trong công tác Hội và phong trào sinh viên các cấp. Hạng mục “Cánh chim truyền lửa” dành cho đối tượng cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiều năm liền, đóng góp vào sự phát triển chung của công tác Hội và phong trào Hội Sinh viên Việt Nam ĐH Đà Nẵng. Hạng mục “Cánh chim sáng tạo” dành cho đối tượng cá nhân, tập thể có dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải từ cấp ĐH Đà Nẵng trở lên và có tính thiết thực ứng dụng thực tế cao.

Nhóm tác giả mô hình "Ứng dụng AI thiết kế video phục vụ dạy học văn bản thư cho học sinh lớp 3 (theo bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống)" đạt giải "Cánh chim sáng tạo".

Những "cánh chim sáng tạo" đem đến những mô hình rất thực tế như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính để phân tích độ sâu ngập lụt trong đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Phao cứu sinh tìm kiếm chủ động; LotusEase - Máy tách vỏ hạt Sen tươi bán tự động; Ứng dụng AI thiết kế video phục vụ dạy học văn bản thư cho học sinh lớp 3 (theo bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống); Máy đóng bầu thông minh tự động Green Storm.

Những "cánh chim trắng” năm học 2024 – 2025 của ĐH Đà Nẵng.

Dịp này, Hội Sinh viên ĐH Đà Nẵng cũng trao tặng 200 vé xe với tổng giá trị 40 triệu đồng cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Bính Ngọ 2026. Ngoài ra, 80 sinh viên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thiên tai năm 2025, mỗi bạn được tặng 2 triệu đồng tiền mặt.

Tặng quà cho sinh viên khó khăn về quê đón Tết.

Gia Lai tuyên dương 34 sinh viên 5 tốt và học sinh 3 rèn luyện

Ngày 9/1, tại Trường ĐH Quy Nhơn, Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026) gắn với Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2024-2025

Tại chương trình, anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai phát biểu ôn lại truyền thống 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định

Trong bối cảnh tình hình mới hiện nay, các cấp Hội và học sinh, sinh viên toàn tỉnh Gia Lai đang phát huy mạnh mẽ tinh thần "5 tiên phong", gồm: Tiên phong trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất, kinh doanh để làm chủ tri thức, khoa học công nghệ hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tiên phong trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo trong mọi hoàn cảnh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; tiên phong trong hội nhập quốc tế, mang bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Tiên phong trong phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, chống các thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động và tiên phong trong ứng dụng chuyển đổi số, khai thác hiệu quả tài nguyên số, phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần xây dựng chính quyền số, triển khai hiệu quả phong trào bình dân học vụ số trong cộng đồng.

Đồng thời, các cấp Hội cũng cụ thể hóa thông qua các phong trào, hoạt động có sức lan tỏa, thu hút lực lượng đông đảo sinh viên tham gia vào nhiều lĩnh vực mới, tại những địa bàn khó khăn.

Theo anh Nguyễn Chí Hiếu, với trách nhiệm người bạn đồng hành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã phát động phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, qua đó, đã tạo môi trường hiệu quả để học sinh, sinh viên rèn luyện và hoàn thiện mình theo 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Kết quả, trong năm học 2024-2025, toàn tỉnh Gia Lai có 34 học sinh, sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh.

“Đây là những tấm gương sáng, tiêu biểu cho tinh thần học tập, rèn luyện, vượt khó để đạt được các danh hiệu trân quý này”, anh Hiếu nhấn mạnh.

Tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" và "Học sinh 3 rèn luyện". Ảnh: Trương Định.

Thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai Nguyễn Chí Hiếu đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội quan tâm tăng cường đổi mới các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và đề ra các hoạt động cụ thể trong đồng hành, hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên nâng cao vai trò và năng lực của mình thông qua các hoạt động, nhất là phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, phong trào tình nguyện, cùng nhau thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cùng nhau cống hiến tài năng, trí tuệ, lòng nhiệt huyết, sức sống, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần; đóng góp tích cực và hiệu quả hơn trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…