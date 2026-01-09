Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Kiện toàn 20 anh, chị tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII

Xuân Tùng
TPO - Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 8, khóa XII tiến hành kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn. Hội nghị đã bầu 20 anh, chị tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 8, khóa XII diễn ra với sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Cùng dự hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Hội nghị đã triển khai nhiều nội dung, gồm báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn về dự thảo các nội dung trình hội nghị tại phiên 1; tiếp tục thảo luận; công tác cán bộ; thông qua Nghị quyết hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XII.

tp-hoinghi-banchaphanh-nhansu1.jpg
Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Minh Triết làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XII. Ảnh: Xuân Tùng

Theo đó, hội nghị đã bầu 20 nhân sự tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đoàn. Bốn nhân sự được bầu tham gia Ban Thường vụ T.Ư Đoàn gồm: Thượng tá Trần Quang Huy - Trưởng ban Thanh niên Quân đội; anh Lương Minh Tùng - Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk; anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam được tín nhiệm bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn và làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XII.

tp-hoinghi-banchaphanh-nhansu2.jpg
Anh Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng 4 nhân sự được bầu tham gia Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XII. Ảnh: Xuân Tùng
tp-hoinghi-banchaphanh-nhansu3.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết và anh Nguyễn Tường Lâm chúc mừng các anh, chị được bầu tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đoàn. Ảnh: Xuân Tùng
tp-hoinghi-banchaphanh-nhansu4.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết và chị Nguyễn Phạm Duy Trang chúc mừng các anh, chị được bầu tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đoàn. Ảnh: Xuân Tùng

20 anh, chị mới được bầu tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XII:

- Anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Thanh niên Chính phủ.

- Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương

- Chị Nguyễn Thị Kim Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội

- Chị Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng

- Chị Vừ Thị Mai Dinh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu

- Anh Mùa Chiến Thắng – Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên

- Anh Đoàn Thành Công - Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

- Chị Nguyễn Phương Thảo - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh

- Chị Lê Ngọc Ánh - Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa

- Anh Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi

- Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai

- Chị Nguyễn Thị Hương Nhung - Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng

- Anh Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội

- Anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

- Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội

- Trung tá Đào Phú Cường - Trợ lý Thanh niên Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 1

- Trung tá Nguyễn Cao Lộc - Trợ lý Thanh niên Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 7

- Thiếu tá Võ Thành Nhân - Trợ lý Thanh niên Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 9

- Anh Nguyễn Minh Thông - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- Anh Phạm Xuân Minh Trí – Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Xuân Tùng
