Tìm ra tác phẩm xuất sắc nhất Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

TPO - Hội đồng giám khảo cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã họp và xét chọn những tác phẩm xuất sắc nhất. Cuộc thi được đánh giá là thành công vượt mong đợi với những ca khúc mang tính hiệu triệu, thể hiện rõ tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngày 13/1, Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức họp Hội đồng giám khảo xét chọn tác phẩm xuất sắc nhất.

Chủ trì cuộc họp có nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội đồng; anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn, Ủy viên Hội đồng. Cùng dự có thành viên Hội đồng giám khảo.

Cuộc họp diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Xuân Tùng

Sức sống mới từ những giai điệu trẻ

Thông tin tại cuộc họp, anh Nguyễn Thái An cho biết, sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong, ngoài nước tham dự. Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài dự thi, cuộc thi đã tiếp nhận được 93 tác phẩm của 80 tác giả gửi bài dự thi.

Các tác giả đa dạng về độ tuổi, vùng miền, có nhiều tác giả là nhạc sĩ chuyên nghiệp, giảng viên thanh nhạc, sinh viên và đoàn viên, thanh niên trong lĩnh vực nghệ thuật.

Anh Nguyễn Thái An thông tin về cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Giám khảo đã thảo luận, phân tích các tác phẩm dự thi về ca từ, giai điệu, cùng nhiều góc độ như yếu tố mới, khả năng hiệu triệu lan tỏa, tính thời sự... Hội đồng đã thống nhất chọn ra 1 giải đặc biệt, 2 giải A và một số giải B trình Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định.

Thành viên Hội đồng Giám khảo biểu quyết xét chọn tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Nhạc sĩ Đức Trịnh đánh giá, đợt sáng tác này đã thành công tốt đẹp, bổ sung vào gia tài âm nhạc của Đoàn nhiều tác phẩm mới. Nhạc sĩ khẳng định: “Việc lựa chọn vừa rồi là khá chính xác vì hoàn toàn là ý kiến chung của tập thể và có những bài thống nhất rất trọn vẹn”.

Nhìn nhận về giá trị lâu dài của các tác phẩm, nhạc sĩ Đức Trịnh cho rằng, bên cạnh các bài đoạt giải, vẫn còn những tác phẩm hay khác có thể sẽ “nổi lên” sau này thông qua việc phối khí, dàn dựng phù hợp với từng thời điểm. Ông tin tưởng những ca khúc được chọn sẽ tỏa sáng trong các hoạt động của Đoàn thời gian tới.

Nhạc sĩ Đức Trịnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Xuân Tùng

Khát vọng tuổi trẻ và tinh thần hiệu triệu

Phát biểu kết luận cuộc họp, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, phần lớn các tác phẩm đã bám vào tinh thần chủ đạo là tiên phong và khát vọng của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Dù mới là bản phối ban đầu nhưng giai điệu và nội dung đều được đầu tư tốt, tạo cao trào cảm xúc mạnh mẽ.

"Những thông điệp được thể hiện trong các tác phẩm dự thi, đặc biệt là những tác phẩm đạt điểm cao, mặc dù rất quen thuộc nhưng đặt trong bối cảnh mới, với giai điệu, tiết tấu mới, đã tiếp tục trở thành tinh thần cổ vũ, thông điệp có ý nghĩa, hiệu triệu đoàn viên, thanh niên. Qua đó thể hiện được tinh thần chủ đạo là tự hào, vững tin theo Đảng, tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", chị Trang nói.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Trang cũng nêu rõ, mục tiêu cao nhất của cuộc thi không chỉ là chọn ra bài hát đạt giải cao, mà là tìm kiếm những ca khúc có tính hiệu triệu, cổ vũ, thôi thúc khát vọng cống hiến trong mỗi bạn trẻ.

Để giai điệu của các ca khúc mới trở nên quen thuộc, phổ biến, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ đạo bộ phận thường trực tiếp tục làm việc với các tác giả để hoàn thiện bản phối; xây dựng MV và các sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp, hiện đại, gần gũi với thị hiếu giới trẻ.