Thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp với loài ít bệnh dễ nuôi, thu nửa tỉ đồng/năm

TPO - Từ nguồn vốn tích lũy sau nhiều năm xuất khẩu lao động, nam thanh niên ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn đầu tư nuôi 40 cặp chồn giống. Sau thời gian gây dựng, tổng đàn hiện phát triển lên hơn 200 con, mang lại doanh thu khoảng 500 triệu đồng mỗi năm.

Về quê khởi nghiệp

Sau thời gian làm việc tại Nhật Bản, năm 2019 anh Hoàng Văn Thành (SN 1998, thôn Nam Hải, xã Thạch Khê) quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Những năm tháng làm việc nơi xứ người không chỉ giúp anh tích lũy một phần vốn, mà rèn luyện được tác phong lao động kỷ luật, tư duy làm ăn bài bản và tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Nhận thấy nhiều diện tích đất vườn của gia đình bỏ trống, anh Thành đã tìm hiểu các mô hình nông nghiệp để phát triển kinh tế. Qua nghiên cứu thực tế, tham khảo kinh nghiệm từ các địa phương khác, anh nhận thấy nuôi chồn hương là mô hình phù hợp với điều kiện khí hậu, quỹ đất và khả năng đầu tư của gia đình.

Anh Thành cho biết, trước khi quyết định đầu tư mô hình, anh đã cân nhắc rất kỹ và tham khảo ý kiến của nhiều người thân trong gia đình. Bản thân có niềm yêu thích với nông nghiệp và làm kinh tế từ nhỏ, nên ý tưởng xây dựng mô hình này đã được anh ấp ủ từ lâu.

Anh Thành là gương sáng phát triển kinh tế trên quê hương.

Vào năm 2022, sau khi chuẩn bị đầy đủ điều kiện về vốn, kỹ thuật và thủ tục pháp lý, giấy phép chăn nuôi chồn theo quy định, anh Thành đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng chuồng trại và mua con giống.

"Thời gian đầu triển khai mô hình, tôi gặp không ít khó khăn do kinh nghiệm còn hạn chế. Tuy nhiên, trong quá trình chăn nuôi, tôi dần tích lũy được kiến thức về phòng và điều trị bệnh cho chồn hương, từ đó nhận thấy mô hình có nhiều thuận lợi nhờ điều kiện tự nhiên phù hợp", anh Thành chia sẻ.

Hiệu quả kinh tế cao

Anh Hoàng Văn Thành chia sẻ, thời điểm đầu anh bỏ vốn mua 40 con chồn hương giống về nuôi. Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, đàn chồn sinh trưởng tốt, sức đề kháng cao, tỉ lệ sống và sinh sản đạt kết quả khả quan. Đến nay trang trại của anh đã đạt trên 200 con.

Theo anh Thành, chồn hương là loài ăn tạp, dễ nuôi, ít bệnh tật. Thức ăn chủ yếu là hoa quả, trái cây sẵn có tại địa phương như chuối, đu đủ, mít, xoài…, vừa dễ kiếm vừa tiết kiệm chi phí. Trung bình mỗi ngày, chi phí thức ăn cho một con chồn không cao, phù hợp với điều kiện chăn nuôi hộ gia đình.

Tuy nhiên, để chồn phát triển khỏe mạnh, người nuôi phải đặc biệt chú trọng đến vệ sinh chuồng trại. "Chồn hương là loài ưa sạch sẽ, môi trường sống phải luôn khô ráo, thông thoáng. Vào mùa hè, chuồng trại cần đảm bảo mát mẻ; mùa đông phải che chắn, giữ ấm", anh Thành tiết lộ.

Hiện tại trang trại của anh Thành có khoảng 200 con chồn hương.

Anh Thành chia sẻ, đối với loài chồn hương, mỗi năm có hai mùa sinh sản, trung bình 2 tháng xuất bán một lứa, mỗi lứa từ 3–5 con giống. Theo giá thị trường hiện nay, mỗi cặp chồn hương giống có giá khoảng 10 triệu đồng. Nhờ chất lượng con giống tốt, đầu ra ổn định, sản phẩm của gia đình anh Thành luôn được thị trường đón nhận.

Sau hơn hai năm phát triển, từ 40 con giống ban đầu, đến nay tổng đàn chồn hương của gia đình anh đã đạt trên 200 con giống. Trung bình mỗi năm, mô hình mang lại doanh thu trên 500 triệu đồng. Theo anh Thành, thuận lợi lớn nhất của mô hình là đầu ra ổn định, chồn sinh sản đến đâu tiêu thụ hết đến đó.

Mỗi cặp chồn giống được anh Thành bán khoảng 10 triệu đồng.

"Lúc bắt đầu triển khai cũng lo sợ không đạt được như kỳ vọng. Nhưng đến nay mô hình đã có nhiều thuận lợi, cho thu nhập cao nên tôi rất phấn khởi. Thời gian tới nếu có đủ điều kiện sẽ mở rộng thêm quy mô chuồng trại. Đồng thời tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho các thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp với mô hình này", anh Thành cho biết.

Chị Nguyễn Thị Trang - Phó Bí thư Đoàn xã Thạch Khê đánh giá, mô hình nuôi chồn hương của anh Hoàng Văn Thành không chỉ giúp gia đình anh có cuộc sống ổn định mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều thanh niên nông thôn, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương.

"Với tinh thần mạnh dạn khởi nghiệp và dám nghĩ, dám làm, anh Thành trở thành tấm gương sáng, khích lệ nhiều bạn trẻ học hỏi và tìm kiếm cơ hội lập nghiệp ngay tại quê hương. Trong thời gian qua, chính quyền địa phương cũng luôn theo sát để cùng đồng hành, hỗ trợ mô hình thanh niên trong phát triển kinh tế", chị Trang cho biết.