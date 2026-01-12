Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Thúc đẩy hợp tác thanh niên Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực công nghệ và văn hóa

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại buổi tiếp Đại sứ Ấn Độ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, dư địa hợp tác thanh niên giữa hai nước còn rất lớn, nhất là trong lĩnh vực khởi nghiệp, công nghệ, chuyển đổi số và văn hóa.

Chiều 12/1, tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tiếp xã giao Đại sứ nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W.Sherpa.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và hướng tới 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới.

tp-bithuthunhat-ando1.jpg
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Đại sứ Tshering W.Sherpa tại buổi tiếp.
﻿Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi tiếp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chúc mừng Đại sứ Tshering W.Sherpa bắt đầu nhiệm kỳ làm việc tại Việt Nam.

Anh Huy tin tưởng, cuộc gặp gỡ góp phần tăng cường hiểu biết của hai bên về tổ chức, hoạt động và vai trò của thanh niên hai nước; phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác thanh niên giữa Việt Nam và Ấn Độ, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Anh Huy đã thông tin khái quát về lịch sử và quy mô của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; cùng các chương trình, hoạt động ý nghĩa giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các đối tác ở Ấn Độ, nổi bật là Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ và Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ.

“Từ quan hệ truyền thống hữu nghị, cũng như đặc điểm văn hóa hai nước, tôi cho rằng công tác thanh niên giữa Việt Nam và Ấn Độ đang còn dư địa rất lớn để phối hợp với nhau trong rất nhiều việc”, anh Huy nói.

Đại sứ Ấn Độ Tshering W.Sherpa đánh giá cao vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và bày tỏ mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động hợp tác thanh niên.

tp-bithuthunhat-ando5.jpg
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Đại sứ Tshering W.Sherpa tại buổi tiếp.
﻿Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi tại buổi tiếp, hai bên khẳng định để bảo đảm tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ được củng cố và phát triển thì thanh niên hai nước cần có sự giao lưu mạnh mẽ hơn và hiểu nhau hơn.

Hai bên đã đề xuất nghiên cứu phối hợp triển khai nhiều hoạt động, chương trình giao lưu hợp tác thanh niên trong thời gian tới, như tổ chức diễn đàn, tọa đàm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về văn hoá, đất nước, con người và quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ; giới thiệu các ấn phẩm văn hoá, tác phẩm văn học…

tp-bithuthunhat-ando2.jpg
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng biểu trưng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tới Đại sứ Tshering W.Sherpa. Ảnh: Xuân Tùng
tp-bithuthunhat-ando4.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng
Xuân Tùng
#Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #anh Bùi Quang Huy #hợp tác thanh niên #giao lưu thanh niên #đối ngoại thanh niên #thanh niên #Việt Nam #Ấn Độ #Việt Nam - Ấn Độ #chuyển đổi số #Đại sứ Ấn Độ #ông Tshering W.Sherpa

Xem thêm

Cùng chuyên mục