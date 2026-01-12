Thúc đẩy hợp tác thanh niên Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực công nghệ và văn hóa

TPO - Tại buổi tiếp Đại sứ Ấn Độ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, dư địa hợp tác thanh niên giữa hai nước còn rất lớn, nhất là trong lĩnh vực khởi nghiệp, công nghệ, chuyển đổi số và văn hóa.

Chiều 12/1, tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tiếp xã giao Đại sứ nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W.Sherpa.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và hướng tới 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Đại sứ Tshering W.Sherpa tại buổi tiếp.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi tiếp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chúc mừng Đại sứ Tshering W.Sherpa bắt đầu nhiệm kỳ làm việc tại Việt Nam.

Anh Huy tin tưởng, cuộc gặp gỡ góp phần tăng cường hiểu biết của hai bên về tổ chức, hoạt động và vai trò của thanh niên hai nước; phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác thanh niên giữa Việt Nam và Ấn Độ, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Anh Huy đã thông tin khái quát về lịch sử và quy mô của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; cùng các chương trình, hoạt động ý nghĩa giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các đối tác ở Ấn Độ, nổi bật là Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ và Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ.

“Từ quan hệ truyền thống hữu nghị, cũng như đặc điểm văn hóa hai nước, tôi cho rằng công tác thanh niên giữa Việt Nam và Ấn Độ đang còn dư địa rất lớn để phối hợp với nhau trong rất nhiều việc”, anh Huy nói.

Đại sứ Ấn Độ Tshering W.Sherpa đánh giá cao vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và bày tỏ mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động hợp tác thanh niên.

Trao đổi tại buổi tiếp, hai bên khẳng định để bảo đảm tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ được củng cố và phát triển thì thanh niên hai nước cần có sự giao lưu mạnh mẽ hơn và hiểu nhau hơn.

Hai bên đã đề xuất nghiên cứu phối hợp triển khai nhiều hoạt động, chương trình giao lưu hợp tác thanh niên trong thời gian tới, như tổ chức diễn đàn, tọa đàm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về văn hoá, đất nước, con người và quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ; giới thiệu các ấn phẩm văn hoá, tác phẩm văn học…

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng biểu trưng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tới Đại sứ Tshering W.Sherpa. Ảnh: Xuân Tùng