Nữ sinh muộn giờ thực tập để hiến máu, lần thứ 8 trao 'giọt hồng'

TPO - Nữ thực tập sinh Trần Thị Thảo Vân xin phép đến muộn 2 giờ đồng hồ buổi sáng để tham gia hiến máu trong chương trình Chủ Nhật Đỏ năm 2026. Đây là lần thứ hai, cô đến với Chủ Nhật Đỏ và lần thứ 8 trao gửi yêu thương.

Tranh thủ 2 giờ đồng hồ... đi làm việc thiện

Trần Thị Thảo Vân - sinh viên năm 4 ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, đang trong thời gian thực tập. Cô cùng nhóm thực tập tham gia phần việc nhập liệu tại một tòa án.

Dù công việc thực tập bận rộn, nhưng khi biết tin về chương trình Chủ nhật Đỏ, cô đã đăng ký ngay trên ứng dụng về hiến máu và sắp xếp thời gian. Vân chia sẻ: “Tôi đã báo cáo với trưởng nhóm là hôm nay đi hiến máu, có thể đến muộn được hai tiếng. Anh trưởng nhóm đã hoan nghênh, trả lời rất sẵn lòng”.

Sự ủng hộ của mọi người và từ nơi thực tập đã giúp Vân có thêm động lực để tiếp tục hành trình nhân ái của mình. Đây là lần thứ 8 cô tham gia hiến máu và là lần thứ 2 cô góp mặt tại chương trình Chủ Nhật Đỏ do Báo Tiền Phong tổ chức.

Thảo Vân hiến máu tại chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ 18 năm 2026. Ảnh: Xuân Tùng

Cuộc điện thoại hiến máu cấp cứu

Vân bén duyên với hoạt động hiến máu từ năm nhất sinh viên khi tham gia đội tình nguyện. Cô cho hay, lý do hiến máu ban đầu từ suy nghĩ thực tế bản thân không đủ kinh tế để giúp đỡ cộng đồng về chất thì đóng góp bằng sức trẻ.

“Hiến máu là cách để tôi giúp ích cho ai đó cần máu để điều trị, góp một phần nhỏ bé của mình cho cuộc sống này”, cô nói.

Từ những bỡ ngỡ ban đầu khi nhìn thấy kim tiêm to cũng hơi hoảng, dần dần việc hiến máu trở nên bình thường và thoải mái hơn với Vân. Trong 8 lần hiến máu, kỷ niệm mà nữ sinh viên này nhớ nhất là cuộc gọi điện thoại khẩn cấp từ bệnh viện quân y 103.

"Lần đó là khoảng 11 giờ 30, tôi nhận được cuộc gọi hỏi có phải là Thảo Vân, nhóm máu AB+ không? Có bệnh nhân đang cần máu cấp cứu gấp", Vân nhớ lại. Chẳng kịp đắn đo, nữ sinh lập tức đi xe từ Lĩnh Nam đến viện. Sau khi làm các xét nghiệm nhanh, cô vào thẳng phòng lấy máu hiến 350ml, kịp thời tiếp sức cho bệnh nhân.

Tại ngày hội Chủ nhật Đỏ, Trần Thị Thảo Vân cũng sẵn sàng để lại số điện thoại cho các bác sĩ, để khi nào có ca cấp cứu cần nhóm máu này, sẽ lại có mặt.

Thảo Vân đã 8 lần hiến máu. Ảnh: Xuân Tùng

Niềm vui từ những điều nhỏ bé

Đối với Vân, hiến máu đã trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống. Cùng với hiến máu tại chương trình, cô chủ động đến các điểm cố định để thực hiện hành động ý nghĩa này định kỳ.

Theo Vân, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ và các ứng dụng theo dõi sức khỏe, cô biết chính xác khi nào mình đủ điều kiện để tiếp tục hành trình nhân ái. Trước ngày hiến máu, cô còn nhận được sự quan tâm qua những tin nhắn điện thoại nhắc nhở ngủ sớm, uống nhiều nước và chế độ, đồ ăn để bảo đảm sức khỏe.

"App không chỉ nhắc lịch hiến máu, thông báo tình trạng sức khỏe mà còn gửi lời chúc mừng sinh nhật. Cảm giác mình thuộc về một cộng đồng luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau rất ấm áp".

Có mặt trong chương trình Chủ nhật Đỏ tại ĐH Bách khoa Hà Nội và được gặp nhiều sinh viên đến từ các ngành, trường khác, Vân cảm thấy phấn chấn, tự hào khi là một phần của thế hệ sinh viên năng động, trách nhiệm với cộng đồng. Cô bày tỏ, Chủ nhật Đỏ không chỉ là một ngày hội, mà là nơi những tâm hồn trẻ gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau lan tỏa thông điệp: "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".

Sau hiến máu và được chăm sóc sức khỏe, Trần Thị Thảo Vân tiếp tục đến với phần việc tại đơn vị thực tập.